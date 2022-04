La 11e saison de « Curb Your Enthusiasm » ne serait pas la dernière puisque son créateur, Larry David, a affirmé qu'ils en auraient un de plus. (HBO MAX)

Curb Your Enthusiasm, la série de HBO qui a commencé son voyage en 2000, proposera une nouvelle saison. Cette confirmation a été donnée par Larry David lui-même (scénariste pendant 7 ans de la comédie Seinfeld), acteur, scénariste et créateur de la série, lors d'un événement Emmy organisé par la DGA (Directors Guild of America), l'Union des réalisateurs américains, animé par HBO Max .

Au cours de cet événement, l'épisode de la saison 11 intitulé The Watermelon a été projeté, tandis qu'une table ronde était en direct. Ce groupe était dirigé par le journaliste Rich Eisen, et comprenait également Larry David, le producteur exécutif Jeff Schaffer et les acteurs de la série Jeff Garlin, Susie Essman, J.B. Smoove, Cheryl Hines et Richard Lewis.

Eisen a utilisé son compte Twitter pour annoncer la nouvelle :

« J'ai donc été honoré d'accueillir un panel @TheEmmys pour Curb Your Enthusiasm ce soir, ici à Los Angeles, avec la plupart des acteurs, et j'ai posé la dernière question à Larry David : « Y aura-t-il une autre saison de Curb ? « Il a dit oui. »

Bien que l'information se soit terminée par cette déclaration, les fans de cette comédie de luxe ont rapidement fait écho au tweet et ont explosé d'émotions et de commentaires sur les réseaux sociaux. Mais attention : la série ne fonctionne que si David décide de s'inspirer et d'écrire d'autres épisodes. Rappelons que l'histoire a connu une belle pause de six ans entre les saisons 8 et 9, couvrant la période entre 2011 et 2017. Le dernier épisode (le onzième) a été diffusé sur HBO en décembre et racontait comment Larry découvre qu'il y a un voleur mort noyé dans sa piscine. Ne disposant pas de la barrière de protection requise par l'ordonnance locale, Larry est victime de chantage de la part des proches du défunt, puis décide d'engager la nièce du voleur, Maria Sofía.

La série pourrait être définie comme une sorte d'autobiographie de son créateur, David, marquée par sa vision négative du monde et sa névrose. Curb Your Enthusiasm a été candidat à plus de vingt Emmy Awards et cinq Golden Globes.

La dernière saison a présenté de grandes stars invitées car nous sommes habitués à la fiction. Parmi eux, les fans ont pu apprécier le travail de Tracey Ullman, Woody Harrelson, Julie Bowen, Jon Hamm, Bill Hader, Lucy Liu, Seth Rogen, Elon Gold, Josh Gad et Albert Brooks.

Avant la première de la 11e saison, l'acteur J.B. Smoove a déclaré dans une interview accordée au magazine Variety que : « Larry peut regarder plus de saisons, plus d'épisodes, plus d'histoires, selon ce qui est à sa disposition. Plus le monde change, plus il doit jouer avec des jouets. Il est excité en ce moment, son énergie est grande. » Pour l'instant, nous pourrons profiter des onze saisons complètes sur la plateforme de streaming de HBO Max, en attendant les détails de la première du 12e épisode.

CONTINUEZ À LIRE :