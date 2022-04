Colón cherchera une nouvelle victoire lors de sa visite à Cerro Porteño : temps, télévision et formations

Ce mardi commencera la deuxième journée de la Copa Libertadores et l'une des personnes chargées de se rendre sur le terrain sera Colón, qui dirige le groupe G. Les Santafesinos auront une dure excursion contre Cerro Porteño dans la Nueva Olla, où ils ont joué la finale de la Copa Sudamericana 2019 (ils entraient dans la définition d'Independiente del Valle). L'arbitre sera le Chilien Roberto Tobar et sera télévisé par Fox Sports 2 et Star+

Ceux menés par Julio César Falcioni passent par un bon cadeau. Sur le plan international, ils ont débuté leur carrière avec une victoire 2-1 sur Peñarol, ce qui leur permet de regarder tout le monde d'en haut dans leur région. En outre, ils sont l'un des protagonistes de la Coupe de la Ligue.

Ils atteignent cet engagement après avoir égalisé 2 à 2 contre Rosario Central en tant que visiteur avec un alignement alternatif. Avec 13 unités, il apparaît à la cinquième place, à distance de marche de la zone de la phase finale (trois points derrière Tigre, Aldosivi et Boca Juniors). Avant le Canalla, seuls Facundo Garcés, Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro et Federico Lértora (en raison de la blessure de Cristian Vega) ont ajouté des minutes.

Les locaux, quant à eux, ont entamé leur parcours dans le tournoi avec une égalité 0-0 au domicile de leur rival classique, Olimpia. Ceux de Chiqui Arce, dans le tournoi paraguayen, proviennent d'un match sans but contre le général Caballero, ce qui les place à la deuxième place avec 22 unités, soit trois de moins que Libertad.

Les Argentins Claudio Aquino (anciens Godoy Cruz et Independiente) et Luis Fariña (né de l'Académie des courses) prendront place sur le banc des remplaçants.

Formations probables :

Cerro Porteño : Jean ; Alberto Espinola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Leonardo Rivas ; Robert Piris Da Motta ; Alan Benitez, Angel Cardozo, Rafael Carrascal, Sergio Diaz et Fernando Romero. D.T. : Francisco Arce.

Colomb : Léonard Burian ; Facundo Garces, Paolo Goltz, Rafael Delgado ; Federico Lértora ; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi, Andrew Teuten ; Lucas Beltran et Luis Rodriguez. DT : Jules César Falcioni.

Stade : La Nueva Olla

Arbitre : Roberto Tobar (Chili)

Hora : 19.15

Télévision : Fox Sports 2 et Star+

Classement :

