College vs Alianza Lima : Alex Valera exclut une blessure et est enthousiaste à l'idée de marquer un but dans la classique

Alex Valera passe un bon moment avec Universitario de Deportes, puisqu'il est le buteur du casting d'Álvaro Gutiérrez. L'attaquant a exprimé son désir de marquer Alianza Lima en avant-première d'une nouvelle édition de la classique péruvienne.

« Je suis complet. Hier, je n'ai eu qu'une surcharge au cours des dernières minutes sur la cuisse gauche, mais j'ai déjà suivi une thérapie et je vais bien . Demain, je m'entraînerai à nouveau avec le club et je travaillerai pour le match de dimanche », a-t-il déclaré lors d'une conversation avec le RPP.

Il a également exprimé son désir de marquer le 'bleu et blanc' dimanche prochain. « Ce sera une bonne chose de jouer cette classique dans notre stade et avec notre équipe. Ce sera un avantage important pour faire avancer le match et pour moi, ce serait très agréable de marquer un but . »

Enfin, il a révélé qu'il étudiera la défense de Carlos Bustos. « Après le match d'hier, nous pensons déjà à Alianza Lima. Nous regardons des vidéos du rival pour bien faire fonctionner le jeu. Je suis sur le point de voir les défenseurs que je vais affronter. »

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

