Waller : les dommages collatéraux causés par la hausse des taux de la Fed sont difficiles à

(Bloomberg) La Réserve fédérale fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les « dommages collatéraux » de la hausse des taux d'intérêt, un « outil de force brute » qui peut agir comme un « marteau » dans l'économie, a déclaré le gouverneur Christopher Waller.

« Lorsque vous devez utiliser un outil de force brute, des dommages collatéraux se produisent parfois », a déclaré Waller lundi lors de l'événement « La Fed Listens » à Nashville, qui a également été diffusé virtuellement. « Nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas grand-chose, mais nous ne pouvons pas adapter la politique. »

Les responsables de la Fed ont relevé les taux d'un quart de point le mois dernier pour atteindre une fourchette cible de 0,25 % à 0,5 % et ont déclaré qu'ils prévoyaient une hausse des taux à 1,9 % d'ici la fin de 2022 et à 2,8 % d'ici la fin de l'année prochaine, selon leurs prévisions médianes.

Depuis lors, les responsables se sont déclarés prêts à aller plus vite si nécessaire pour réprimer l'inflation la plus élevée depuis quatre décennies, augmentant même le taux de référence d'un demi-point lors de leur réunion prévue les 3 et 4 mai.

Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed a montré que beaucoup d'entre eux étaient favorables à une hausse d'un demi-point, mais ont opté pour une augmentation d'un quart de point plus prudente à la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qu'ils étaient ouverts à une hausse des taux d'un demi-point lors d'une ou plusieurs réunions à venir.

Waller a déclaré que la « partie difficile » sera de savoir si le Federal Open Market Committee peut continuer à augmenter les taux sans causer de problèmes dans des domaines tels que l'emploi et la production.

« Avec le logement, pouvons-nous réduire la demande de logements sans faire couler le secteur de la construction ? Pouvons-nous réduire la demande de main-d'œuvre sans que l'emploi ne baisse C'est la voie compliquée que nous empruntons », a déclaré Waller.

Waller dit que certains dommages sont difficiles à éviter en raison d'un « marteau » lourd

