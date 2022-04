Mayra Goñi n'en peut plus et elle clarifie en larmes ce qu'elle fait aux États-Unis. États-Unis : « Ils endommagent mon image »

Mayra Goñi a décidé de répondre aux critiques qu'elle a reçues après que sa photo soit apparue sur un profil de réseau social « Goddesses 305 », une page de filles A1 aux États-Unis. Cela faisait partie d'un rapport d'Amor y Fuego, où ils font référence à ce que la jeune femme est censée faire dans ce pays. L'artiste a demandé en larmes de ne pas écouter les émissions qui cherchent à endommager son image uniquement par la notation.

L'actrice et chanteuse a regretté de ne pas pouvoir poursuivre sa carrière dans les terres des gringos, car elle traite ses documents, et elle ne peut pas retourner au Pérou tant que tout n'est pas en ordre.

« J'ai toujours été reconnue pour avoir une carrière propre depuis que j'ai commencé à travailler dans le chant et en tant qu'actrice. Dieu merci, je n'ai jamais manqué de travail, il y a des romans plus visibles que d'autres, mais je n'ai arrêté qu'avant le début de la pandémie », a déclaré le mannequin.

La jeune femme a expliqué qu'à la suite de la pandémie, elle avait décidé de voyager à l'extérieur de son pays pour ouvrir une nouvelle voie, même si cela signifiait s'éloigner de sa famille.

« Au début, cela a été difficile, je me sens de mieux en mieux, plus à l'aise avec mon espace, reconnaissant à Dieu pour les opportunités, il y a des sacrifices, je ne peux pas retourner dans mon pays tant qu'ils ne me le permettent pas. Pendant ce temps, je travaille comme influenceur parce que d'une manière ou d'une autre je dois générer des revenus, parce que j'ai mes économies, mais je ne vais pas dépenser l'argent de mes économies non plus », a-t-il souligné.



MAYRA GOÑI ÉCLATE EN SANGLOTS ET SE DÉFEND

Quand elle expliquait qu'elle travaillait depuis qu'elle était très jeune et que sa mère lui avait appris à économiser son argent, Mayra Goñi n'a pas pu s'empêcher de se casser et, au milieu des larmes, elle a dit qu'elle était très en colère que son image soit tachée.

« Ils ne se rendent pas compte qu'ils affectent l'image de quelqu'un, j'ai l'impression qu'au lieu de m'autonomiser, cette aide des Péruviens, je ne la ressens pas , 'hé mayrita comme c'est bon pour vous', au contraire, ils discréditent mon image, qui m'a été difficile à construire cette fois sans avoir besoin de personne pour réaliser mes rêves, parce que j'ai du talent », a-t-il dit.

« Cela me met en colère d'avoir à pleurer, c'est que j'en ai marre, de choses qui se disent sur moi et d'avoir à dire, je suis le plus fort qui n'a pas écouté.. . C'est en colère que les choses soient spéculées, désolé, désolé, mais je suis forte, mais les choses deviennent incontrôlables... », a poursuivi la jeune femme, qui a accepté que malheureusement ce qu'on dit d'elle la choque, même si elle n'en a pas envie.



