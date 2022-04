Les médias allemands engagent un Russe qui a interrompu les informations de l'État

(Bloomberg) Le média allemand Welt a engagé Marina Ovsyannikova, la journaliste qui a interrompu le mois dernier le programme d'information le plus regardé de la télévision russe par une manifestation anti-guerre, dans une critique publique inhabituelle de l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine.

Ovsyannikova, 43 ans, sera correspondante indépendante du journal Welt et de sa chaîne de télévision couvrant la Russie et l'Ukraine, selon un communiqué publié lundi par la société mère Axel Springer SE.

Ovsyannikova était productrice sur la chaîne d'Etat russe Channel One lorsqu'elle a interrompu son émission d'information emblématique Vremya avec une affiche exigeant la fin de la guerre. Elle a été détenue pendant 14 heures et a été condamnée à une amende de 30 000 roubles (370 dollars des États-Unis).

Le Kremlin a pris des mesures énergiques contre les médias depuis le début de la guerre en février. Pratiquement tous les médias indépendants en Russie ont été contraints de fermer ou de déménager à l'étranger, tandis que les autorités ont interdit Facebook et Instagram afin de contrôler l'accès à l'information.

L'allié de Poutine Viatcheslav Volodine, président de la Chambre basse du Parlement, a déclaré lundi dans un message sur sa chaîne Telegram qu'il serait « juste » de révoquer la citoyenneté des personnes considérées comme des « traîtres », mentionnant spécifiquement Ovsyannikova et son nouveau travail. La loi actuelle ne permet pas la révocation de la citoyenneté ni n'interdit l'entrée, a-t-il dit.

Ovsyannikova, qui parle russe et anglais mais pas allemand, selon Axel Springer, a publié lundi un article sur le site de Welt affirmant qu'il tenait sa protestation car « les principes moraux étaient plus importants que le bien-être, la tranquillité et une vie ordonnée ».

« La guerre en Ukraine était un point de non-retour et le silence n'était plus une option », a-t-il écrit, ajoutant avoir fait face à « un harcèlement incroyable » sur les réseaux sociaux, notamment des accusations selon lesquelles il travaille pour les services de renseignement russes ou britanniques.

« Tout le monde cherche un sens caché et invente les théories du complot les plus incroyables », a-t-il dit. « Personne ne veut croire que c'était la protestation émotionnelle d'un citoyen. »

Note d'origine :

un

groupe de médias allemand engage un Russe qui a interrompu les nouvelles de l'État (1)

D'autres articles de ce type sont disponibles sur bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.