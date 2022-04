L'équipe féminine des moins de 20 ans de Colombie n'a pas dépassé le match nul contre le Venezuela

L'équipe féminine des moins de 20 ans de Colombie a égalé un but avec le Venezuela pour le deuxième rendez-vous de l'Amérique du Sud de la catégorie qui se déroule sur le territoire chilien. L'équipe de café a ajouté son deuxième match nul consécutif après le match sans but lors de ses débuts contre l'Argentine.

Les Colombiens ont été soumis dans les premières minutes par le Venezuela, qui, sous haute pression, a généré des erreurs lors de la sortie de Colombie qui n'ont pu que résister aux attaques de Vinotinto.

Après 8 minutes, le premier choix de jeu pour la onzième frontière viendrait par un corner de Raiderlin Carrasco, qui s'est refermé au poteau avant, mais Natalia Giraldo s'est montrée vigilante et a évité la chute de son portique.

L'option la plus claire est survenue environ 40 minutes après une imprudence dans la zone d'Ana María Guzmán, qui a fait tomber Marianyela Jiménez et le juge de la réunion n'a pas hésité à indiquer la peine maximale en faveur du Venezuela.

La personne chargée d'exécuter le penalty était la joueuse Kimberlyn Campos, qui a obtenu un tir faible tenu par Natalia Giraldo, qui a été la grande figure de la première mi-temps pour le Tricolore.

Pour la deuxième étape, les émotions du match allaient venir, d'abord avec un tir du pied gauche de Marianyela Jiménez, qui, grâce à l'intervention providentielle de Natalia Giraldo, a maintenu zéro.

À 52 ans, la Colombie a ouvert le score par l'intermédiaire de Gisela Robledo, qui a battu la saga défensive vénézuélienne en vitesse pour terminer à droite et battre la résistance de la gardienne Hilary Azueje.

Cependant, huit minutes plus tard, le match serait égal après un corner, et le manque de concentration de la défense colombienne a permis à Kimberlyn Campos de porter la finale 1-1.

La capitaine de l'équipe colombienne, María Camila Reyes, a déploré les choix perdus face au Venezuela qui les ont privés de leur première victoire dans le match.

Il convient de noter que dans la deuxième heure, « Albiceleste » a battu le Pérou 3-0 et commande le groupe A, tandis que les « Incas » sont tombés dans leurs trois présentations. Ceux menés par Carlos Paniagua sont troisièmes dans la zone avec deux points, soit deux de moins que le Chili et le Venezuela.

Le prochain match de la Colombie sera contre le Pérou le jeudi 12 avril à 15 h 00 tandis que le Venezuela affrontera le Chili vers 17 h 30.

Dans la poule B, le Brésil est en tête avec six points, suivi de l'Équateur et de l'Uruguay avec trois points, tandis que la Bolivie et le Paraguay n'ont

Formations :

Colombie :

Natalia Giraldo ; Ana Maria Guzman, Angele Baron, Kelly Caicedo, Kaily Siso ; Iliana Izquiero, Lyceum Serna, Gabriel Rodriguez, Maria Camila Reyes, Gisela Robledo ; Ingrid Guerra.

Le Venezuela :

Hilasy Azuaje ; Fabiola Solorzano, Ana Paula Fraiz, Gabriela Angulo, Marianyela Jiménez ; Barbara Oliveri, Raiderlin Carrasco, Sabrina Araujo-Elorza, Zulaycar Milano, Barbara Martinez ; Kimberlyn Campos.

