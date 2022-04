La révocation du mandat a remporté la consultation populaire : jusqu'à 10,2 millions de Mexicains supplémentaires ont participé

CAMPECHE, CAMPECHE, 28JUNIO2021.- Mediante una campaña informativa morenistas invitaron a la ciudadanía a participar y votar en la consulta popular “#JuicioSiImpunidadNo" para que los Ex Presidente de México sean enjuiciados por diversos delitos, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari. La consulta inicia el próximo 1 de agosto donde se espera que salgan a votar 37 millones de mexicanos. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Ce dimanche 10 avril, s'est tenu l'exercice consultatif de la révocation du mandat, qui vise à savoir si le peuple mexicain souhaite ou non que le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continue dans la fonction qu'il a été élu et, bien que la participation citoyenne ne soit pas suffisante pour être contraignante, il est noté que il a été largement plus important que la consultation populaire de l'an dernier.

Et c'est que l'Institut national électoral (INE) a donné les estimations officielles de cet exercice consultatif, qui avancent une réponse possible de la part de la masse des électeurs de la république et indiquent que, par rapport à la consultation populaire de 2021, les Mexicains se sont exprimés jusqu'à trois fois plus pour exprimer leur opinion sur que le président reste ou qu'il s'en aille.

Selon les chiffres officiels, sur les 92 millions 823 000 216 citoyens qui composent la liste électorale de l'INE, entre 17,0 % et 18,2 % se sont rendus aux urnes. Cela signifie qu'entre 15,7 millions et 18,8 millions de personnes ont voté, dont la grande majorité a ratifié la permanence d'AMLO à la tête de l'exécutif fédéral.

L'INE soutient que le pourcentage qui a voté pour que López Obrador quitte la présidence varie de 6,4 % à 7,8 %, de même que l'abstention variait de 1,6 % à 2,1 %, tandis que les expressions de ratification se situent entre 90,3 % et 91,9 %, ce qui explique pourquoi les chiffres étaient en faveur du président.

Par rapport à la Consultation populaire qui proposait d'ouvrir une enquête contre les anciens présidents du Mexique afin que, dans tous les cas, des poursuites judiciaires puissent être engagées contre eux, cet exercice a eu une participation nette de 6 663 208 citoyens, soit jusqu'à 10,2 millions de personnes en moins.

