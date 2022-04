La dictature cubaine a de nouveau arrêté Berta Soler, chef des Dames en blanc

Les dissidentes cubaines Berta Soler, leader du mouvement d'opposition Ladies in White, et son mari, le dissident Angel Moya, ont été libérés tôt lundi après avoir été arrêtés pour le douzième dimanche consécutif à La Havane par des agents de la dictature castriste.

Moya a indiqué sur son compte Facebook que lui et Soler avaient été arrêtés dimanche matin à 10h45 « par les forces répressives combinées de la Sûreté de l'État et de la Police nationale alors qu'elles quittaient le siège national de Las Damas de Blanco », situé dans le quartier de Lawton à La Havane.

Moya a expliqué que les deux avaient été emmenés dans des unités de police des municipalités de Guanabacoa et de Cotorro, où ils ont chacun infligé une amende de 150 pesos cubains (équivalent à 6,25 dollars au taux de change officiel) et libérés peu après deux heures du matin lundi.

Les membres des Ladies in White sont arrêtés tous les week-ends depuis qu'ils ont annoncé en janvier que, comme avant la pandémie, ils redescendraient dans la rue, cette fois par les personnes arrêtées lors des manifestations du 11 juillet dernier.

Le mouvement Ladies in White a été formé par un groupe de femmes apparentées à 75 dissidents et journalistes indépendants arrêtés et condamnés en mars 2003 à de lourdes peines de prison à la suite d'une vague de répression du régime cubain, connue sous le nom de « Printemps noir ».

Les épouses, les mères et les autres membres de la famille de ces prisonniers ont entamé une série de marches dominicales pour réclamer leur libération et sont devenues un symbole de dissidence. En 2005, The Ladies in White a reçu le prix Sakharov pour la liberté de conscience du Parlement européen.

L'Union européenne (UE) et des organisations non gouvernementales telles que Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International (AI) ont critiqué cette vague d'arrestations, les qualifiant de politiques.

Les autorités cubaines, quant à elles, ont affirmé qu'il s'agissait de contre-révolutionnaires qui tentaient de violer la souveraineté nationale sur ordre des États-Unis.

La semaine dernière, l'organisation Prisoners Defenders (DP) a signalé qu'il y avait actuellement 1 027 prisonniers politiques à Cuba, dont la plupart (894) à la suite des manifestations de l'opposition en juillet dernier.

Cette organisation, qui publie chaque mois la liste des prisonniers politiques de l'île des Caraïbes, rapporte que 38 de ces détenus et condamnés sont des mineurs, les plus jeunes de 13 ans, et 42 % d'entre eux ont été accusés de sédition.

Par rapport à l'année précédente, ils notent qu'avril de l'année dernière a commencé avec 140 prisonniers politiques, un chiffre qui a considérablement augmenté après les manifestations du 11 juillet, au cours desquelles des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la dictature de Miguel Díaz-Canel au cri de la « liberté ».

Prisoners Defenders (DP) affirme que plus de 5 000 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations de 2021 et que plus de 1 500 ont fait l'objet de poursuites pénales.

Au total, l'organisation dénonce 1 204 prisonniers politiques du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Prisoners Defenders, qui dénonce constamment la situation politique à Cuba, a accusé le régime cubain aux Nations unies la semaine dernière de « torture » de « prisonniers politiques » sur l'île, dans un rapport soumis au Comité contre la torture des Nations unies et au Rapporteur spécial sur la torture.

(Avec des informations d'EFE)

