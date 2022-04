Korina Rivadeneira et Mario Hart révèlent le nom de leur deuxième enfant : portera-t-il le nom de son père ?

Mario Hart et Korina Rivadeneira étaient sur le tournage d'En Boca de Todos ce 11 avril pour participer à une série de questions et réponses. L'heureux couple a finalement révélé le nom qu'il allait donner à son deuxième enfant après un long choix.

Comme vous vous en souvenez, depuis qu'on a appris que la femme vénézuélienne était enceinte d'un garçon, l'ancien garçon de la réalité n'a pas cessé d'exprimer son émotion quand il sait qu'il peut lui donner le même nom ; cependant, sa femme a souligné à plusieurs reprises qu'elle n'était pas sûre de nommer son petit garçon « Mario ».

« Vérité ou mensonge que le deuxième bébé s'appellera Mario si oui ou non ? » , demanda Tula Rodríguez et peu s'attendaient à ce que les deux avancent vers le mot vérité, confirmant ainsi que leur premier homme L'enfant portera le nom de Mario.

« C'est la première fois qu'il l'accepte en direct, c'est bien que ce soit déjà une réalité », a déclaré le conducteur de la voiture et la mère de ses enfants a ajouté : « Je le vois tellement excité à ce sujet. J'ai résisté à l'impossible, mais tu ne peux plus le faire. Il va s'appeler Mario et c'est tout. »

La nouvelle a surpris toutes les personnes présentes sur le plateau et elles n'ont pas hésité à féliciter l'ancien membre d'Esto es Guerra, soulignant qu'il avait atteint son objectif, car dès le début, il voulait donner le même nom à son fils aîné qui va bientôt naître.

Rappelons que le couple a révélé le 14 février qu'ils deviendraient parents pour la deuxième fois sur leurs réseaux sociaux avec un appel d'offres, surprenant tous leurs adeptes et y compris la famille Hart Rivadeneira.

Mario Hart et Korina Rivadeneira révèlent le nom de leur deuxième enfant. VIDÉO : America TV

