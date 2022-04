Juan Osorio a assuré que la pression pour les bioséries de Vicente Fernández l'a envoyé à l'hôpital

The Last King : The Son of the People est devenu l'une des bioséries les plus controversées sur les chanteurs ou les acteurs mexicains de l'histoire des productions télévisées qui sont devenues le format préféré des Mexicains. Face au scandale et à la controverse, Juan Osorio est resté ferme face aux tentatives de ne pas le faire passer, et quelques jours après la fin de sa première saison, il a été hospitalisé pour un kyste dans un testicule très dangereux.

Maintenant, après avoir récupéré la santé et être en préparation pour la deuxième saison, il a rencontré divers médias qui n'ont pas hésité à lui demander ce qui s'est passé, puisque le 3 avril quand a partagé quelques photos à l'intérieur de l'hôpital et a déclenché la sonnette d'alarme parmi les partisans et les amis de la guilde des acteurs Maintenant, le producteur a assuré que même si le kyste était quelque chose d'inattendu, tout le stress généré par la biosérie affectait en partie son état de santé et sa visite à l'hôpital.

« Eh bien, c'était un kyste dans un testicule et c'était très dangereux. Je pense que cela s'ajoute à tout, je pense que cela a aussi à voir avec le genre de choses que vous vivez et surtout cette pression que j'ai eue avec la série, car je ne vais pas nier que cela a été un travail très épuisant et en même temps celui de La Herencia, le roman, mais vous n'arrêtez pas d'avoir pression », a-t-il déclaré lors du tapis rouge d'une pièce de théâtre à Mexico.

À propos de la deuxième saison, le producteur de mélodrames tels que A Family With Luck, Together The Heart Is Never Wrong et Because Love Sends n'a pas voulu mentionner de grands détails, car il a seulement confirmé qu'il était en cours, bien que dans divers médias, il ait commencé à circuler très des épisodes controversés seront joués :

« Pour voir comment les gens réagissent dans cette deuxième saison, je pense que les choses qu'ils disent sont intimes (à propos de Vicente) en quelque sorte publiques ; dans le cas de Rodrigo (Fernández), tout le public savait qu'il faisait partie de la famille et vivait dans le ranch, cela ne peut pas être caché. L'une des choses les plus chaudes a été de voir comment Vicente a réagi quand il a découvert que Patricia était enceinte, c'était une période difficile et nous verrons comment il a fait face à cela avec Cuquita et ses enfants », a déclaré Osorio à un journal national.

En ce qui concerne les principaux problèmes juridiques dans lesquels la célèbre série a été impliquée avec la dynastie Fernández, Juan Osorio a déclaré que, bien que le projet l'intéresse totalement, il n'a aucune opinion là-dessus puisque son truc n'est que la production. « Regardez ce qui est légal, je ne le partage pas, je ne participe pas ou quoi que ce soit d'autre. Mon travail est la production et je le fais avec grand plaisir.

Il y a quelques semaines avant la première du premier épisode, Doña Cuquita Abarca a assuré qu'elle n'était pas seule car elle avait tous les soutien des vrais fans de la chanteuse mexicaine, qui la protègent inconditionnellement, car c'est ce que El Rey aurait voulu. Elle a également ajouté qu'elle faisait entièrement confiance aux lois du Mexique afin qu'ils ne soient pas autorisés à profiter de l'image et du nom de son mari, bien que toute la saison ait été diffusée.

Pour sa part, Televisa a également déclaré qu'elle n'avait jamais reçu de notification judiciaire interdisant à El Último Rey : El Hijo Del Pueblo d'être diffusé à l'échelle nationale, donc malgré les rumeurs d'une éventuelle annulation lors de sa deuxième saison, tout se poursuivra comme prévu.

