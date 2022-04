Ils ont condamné à 119 ans de prison des membres de « Los Chutas », un gang de ravisseurs d'Edomex

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

Le Bureau du procureur général (FGR), par l'intermédiaire du Bureau du procureur spécialisé pour le crime organisé (FEMDO), a obtenu une peine pouvant aller jusqu'à 119 ans de prison contre quatre membres d'un gang de ravisseurs opérant dans l'État du Mexique.

Jaime « S », Emilio « A », René « G » et Carlos « V » ont été reconnus coupables de crimes de crime organisé et de privation illégale de liberté.

Tous les quatre sont accusés d'appartenir à une organisation criminelle vouée à la commission du crime de privation illégale de liberté sous forme d'enlèvement, identifiée sous le nom de Los Chutas, qui opérait principalement dans les municipalités de Naucalpan de Juárez et d'Atizapán de Zaragoza, dans l'État du Mexique.

En octobre 2007, le mandat d'arrêt a été émis contre les quatre membres, qui a été achevé le 29 octobre de la même année, et les a placés dans le centre de réadaptation préventive et sociale « Juan Fernández Albarrán », à Tlalnepantla, et « Neza Bordo », à Nezahualcóyotl, dans l'État du Mexique.

(Foto: Reuters)

Le 19 mai 2015, le juge de l'affaire a prononcé une déclaration de culpabilité contre lui, décision contre laquelle il a interjeté appel, et le 27 août, également en 2015, un tribunal unitaire a annulé la condamnation et ordonné le rétablissement de la procédure.

Par la suite, le juge de l'affaire a de nouveau prononcé une condamnation pour crime organisé (hypothèse d'enlèvement) et privation illégale de liberté sous forme d'enlèvement, pour lesquels Emilio « A » a été condamné à 119 ans de prison et à une amende de 2 525 jours ; Jaime « S » et René « G », 65 ans en prison et une amende de deux mille 525 jours ; Jaime « S » et René « G », 65 ans de prison et une amende de deux mille 525 jours ; de 1 680 jours, tandis que Carlos « V » a été condamné à 45 ans d'emprisonnement et 225 jours d'amende.

Le nombre de victimes d'enlèvements au Mexique est tombé à 131 en février, soit une baisse mensuelle de 7,9% par rapport à 138 en janvier, a rapporté l'association civile Alto al Abduction dans son dernier rapport.

Dans son rapport mensuel, l'organisation a détaillé qu'en février, le nombre de détenus associés au crime d'enlèvement avait augmenté de 242,8 pour cent, car au cours du dernier mois, 120 personnes avaient été arrêtées pour ce crime, alors qu'en janvier, seules 35 personnes soupçonnées avaient été arrêtées.

En outre, l'organisation a documenté que sur les 131 victimes d'enlèvements en février 2022, les autorités n'en comptaient que 84, de sorte que 35,8% des victimes « laissaient de côté les statistiques », a-t-il averti.

Il a également précisé que 31 enlèvements avaient été enregistrés dans les médias, mais que les autorités « ne se sont pas incorrectement intégrées dans les kits d'enquête ».

Les États où l'incidence de ce crime est la plus élevée au cours du deuxième mois de l'année sont l'État du Mexique avec 11 cas, Veracruz avec six cas et Jalisco et Chihuahua avec cinq cas.

CONTINUEZ À LIRE :