Épisode dégueulasse dans le football brésilien : un DT a donné un coup de tête à un juge de ligne et le club l'a congédié

Un technicien donne un coup de tête à un juge de ligne

Le club brésilien du Deportivo Ferroviaria a annoncé la résiliation du contrat de son entraîneur, Rafael Soriano, pour avoir donné la tête à un juge de ligne lors d'un match pour le championnat régional de l'État d'Espírito Santo.

L'entité a indiqué dans un communiqué que, « compte tenu de ce qui s'est passé, l'entraîneur a été dissocié du club » et qu'il « répudie tout type de violence, qu'elle soit physique, verbale, morale ou émotionnelle, principalement contre les femmes ».

« Nous sommes solidaires de l'arbitre assistant Marcielly Netto et nous nous rendons disponibles pour tout ce qui est nécessaire », a ajouté le club dans la note.

L'agression, dont l'image a eu un impact important sur les réseaux sociaux, s'est produite dimanche après-midi lors d'un match de quart de finale du championnat dit Capixaba dans la petite ville de Nova Venecia et au cours duquel Desportivo Ferroviaria a été éliminé en s'inclinant 3-1 contre le club de Nova Venecia, qui a accédé aux demi-finales.

Insatisfait de la décision de l'arbitre de siffler à la fin de la première mi-temps alors que son équipe s'apprêtait à encaisser un corner, Soriano a envahi le court du stade Zenor Pedrosa avec plusieurs de ses joueurs pour exiger des explications de l'arbitre Arthur Gomes Rabelo.

Après la discussion avec l'arbitre et alors qu'il s'apprêtait à quitter le court, l'entraîneur a tête-tête le juge au visage, ce qui lui a valu une expulsion immédiate. Soriano a nié avoir commis l'agression, attribué la confusion à un accident et dit que le juge voulait profiter de la situation en raison de son statut de femme.

« Si vous dites que je vous ai attaqué, nous irons au poste de police. Voyons si je t'ai agressée et sinon, je te poursuivrai en justice. Elle dit que je l'ai agressée. Mensonge. Elle le dit parce qu'elle est une femme. Elle essaie de profiter d'une situation parce que c'est une femme », a crié l'entraîneur en quittant le terrain pour TV Educativa do Espírito Santo.

Nova Venecia, l'équipe qui est entrée en demi-finale après la victoire, a également publié un communiqué sur ce qui s'est passé sur son compte Instagram officiel : « Rien ne justifie l'attaque. Surtout quand tu t'adresses lâchement à une femme. Peu importe si vous êtes né à une autre époque. Peu importe d'où tu viens. Vous parlez toute la journée à la télévision, sur Internet, où que vous alliez. Par conséquent, nous pensons que la lutte contre la violence à l'égard des femmes doit être traitée très, très sévèrement. »

« Non seulement nous répudions l'attitude dégueulasse et lâche, mais nous attendons et exigeons aussi des punitions pour l'entraîneur dans tous les domaines, afin que des actes comme ça ne se reproduisent plus jamais, pas seulement sur un terrain de football, mais dans tous les segments de notre vie », a-t-il dit.

La Fédération de football de l'État d'Espíritu Santo a indiqué qu'elle avait ouvert une enquête et qu'elle appliquerait rigoureusement les sanctions appropriées. La Fédération a indiqué dans sa note qu'elle « répudie tout acte de violence » et qu'elle apportera son plein soutien au juge.





