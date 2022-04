Enquête sur l'utilisation possible d'armes chimiques à Marioupol par les troupes russes

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO. CREDITO OBLIGATORIO

Le bataillon Azov, un groupe d'extrême droite relevant du ministère ukrainien de l'Intérieur, a accusé lundi les troupes russes d'avoir utilisé des armes chimiques lors d'une attaque contre la ville portuaire de Marioupol.

À peu près au même moment, la présidente de la Commission parlementaire pour l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, Ivanna Klympush, a déclaré lundi que les troupes russes utilisaient « une substance inconnue à Marioupol ». Les victimes ont souffert d'une insuffisance respiratoire. Très probablement, il s'agit d'armes chimiques. C'est la ligne rouge au-delà de laquelle le monde doit détruire l'économie du despotisme. »

Après la publication de ces informations, les puissances occidentales ont exprimé leur inquiétude et ont annoncé qu'elles allaient enquêter pour savoir si les forces de Vladimir Poutine avaient réellement utilisé un tel arsenal.

« Les forces d'occupation russes ont utilisé une substance toxique d'origine inconnue contre des soldats et des civils ukrainiens dans la ville de Marioupol, qui a été lancée depuis un drone ennemi », a dénoncé le groupe militaire d'extrême droite, selon l'agence ukrainienne UNIAN.

Le régiment a également signalé que les victimes souffriraient d'insuffisance respiratoire, de vertiges, de vomissements et apparemment de problèmes au niveau du système nerveux, comme l'a rapporté The Kyiv Indépendant.

Après les premiers rapports, le Pentagone a également évoqué cette attaque présumée à l'arme chimique : « Nous avons connaissance d'informations selon lesquelles les forces russes auraient déployé une possible munition chimique à Marioupol, en Ukraine. Nous ne pouvons pas le confirmer pour le moment et nous continuerons à suivre la situation de près. »

« Ces rapports, s'ils sont vrais, sont très inquiétants et reflètent les inquiétudes que nous avons eues quant à la possibilité que la Russie utilise divers agents anti-émeutes, y compris des gaz lacrymogènes mélangés à des produits chimiques, en Ukraine », a ajouté le Pentagone dans un bref communiqué.

« Les forces russes auraient pu utiliser des agents chimiques lors d'une attaque contre la population de Marioupol. Nous travaillons de toute urgence avec nos partenaires pour vérifier les détails. Toute utilisation de telles armes constituerait une escalade impitoyable dans ce conflit et nous tiendrons Poutine et son régime responsables », a ajouté la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss sur ses réseaux sociaux.

Cette alerte du bataillon Azov et du représentant ukrainien à Bruxelles s'inscrit dans un contexte dans lequel le ministère ukrainien de la Défense avait déjà alerté la forte probabilité que l'armée russe utilise des armes chimiques lors de ses attaques.

Eduard Basurin, attaché de presse du commandement militaire de la République populaire de Donetsk, a averti que les troupes ukrainiennes défendant Marioupol devaient être encerclées à l'usine d'Azovstal et attaquées avec des armes chimiques. Denys Pushylin, chef de la République populaire de Donetsk, non reconnue, a déclaré qu'au moins 1 500 soldats ukrainiens étaient encerclés près de l'usine.

« À l'heure actuelle, nous devons trouver comment bloquer cette usine, trouver tous les points d'entrée et de sortie ; en théorie, cela peut être fait. Et puis, je pense, nous devrions demander aux spécialistes de la chimie, qui trouveront un moyen de sortir ces rats de leurs trous », a déclaré Basurin.

Lundi matin, les services de renseignement de la défense britanniques ont averti que les troupes russes étaient très susceptibles d'utiliser des munitions au phosphore dans la ville assiégée de Marioupol.

Cependant, le conseiller du maire de Marioupol, Petro Andriushchenko, a fait valoir que les conseils sur la manière de vous protéger de ces attaques n'étaient pas pertinents car la plupart des bâtiments de la ville ont été détruits et les approvisionnements en eau et en assainissement ont également été affectés.

Les autorités de la République autoproclamée de Donetsk, alliées à la Russie, ont assuré lundi que les forces russes avaient pris le contrôle du port de la ville de Marioupol, localité clé en raison de son emplacement, sur la mer d'Azov, selon Pouchyline.

« Quant au port de Marioupol, il est maintenant sous notre contrôle », a-t-il déclaré à la première chaîne de télévision publique russe. Quelques heures plus tôt, le dirigeant pro-russe avait appelé à « intensifier les progrès de l'opération de libération » du Donbass.

Il a fait valoir cette nécessité avec la « situation complexe du peuple », ainsi qu'avec les « actions provocatrices du régime de Kiev », qu'il a tenu responsable de l'attaque au missile de vendredi dernier contre la gare de Kramatorsk, une ville contrôlée par l'Ukraine, dans laquelle 57 personnes ont été tuées, selon les dernières données.

En ce qui concerne la situation à Marioupol, dans le sud de la région de Donetsk, où des combats acharnés se poursuivent depuis plusieurs semaines, le dirigeant pro-russe a noté que « plusieurs milliers » de nationalistes ukrainiens restent dans la zone de l'aciérie d'Azovstal, dans la banlieue de la ville.

« Selon nos calculs, avec Azovstal, il y a encore des nationalistes, plusieurs milliers. Le chiffre le plus fréquent dans les partis de guerre varie de 1.500 à 3.000 personnes », a-t-il ajouté.

Le leader séparatiste a souligné qu'il existe de nombreux passages souterrains dans l'usine, « il ne sert donc à rien de prendre d'assaut cet objectif ».

« Nous pourrions perdre un grand nombre d'hommes, alors que notre ennemi n'aurait pratiquement aucune perte. Par conséquent, en ce moment, nous devons comprendre comment bloquer l'usine, localiser toutes les sorties et les entrées, ce qui est possible », a-t-il dit.

Les pro-russes ont déclaré qu'après avoir coupé les voies de fuite des défenseurs d'Azovstal, les milices de Donetsk chercheraient des moyens de « chasser les taupes de leurs terriers ».

Les troupes russes poursuivent leurs attaques dans la région de Donetsk, ainsi que sur Marioupol et Kharki V, atteignant le 47e jour depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, au cours de laquelle 183 mineurs sont morts, selon des sources locales.

La région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, l'une des plus durement touchées par l'armée russe, a été bombardée 66 fois au cours des dernières 24 heures lors d'attaques qui ont fait au moins onze morts et quatorze blessés.

« Selon nos informations, l'ennemi a presque terminé sa préparation pour un assaut dans l'est. L'attaque va commencer très bientôt », a déclaré lundi le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandr Motuzyanyk.

De son côté, le Premier ministre ukrainien, Denis Shmigal, a dénoncé le fait que les troupes russes cherchent à faire le plus de victimes possible parmi la population ukrainienne. « Pour mettre fin à la guerre, au génocide et aux souffrances des Ukrainiens, nous avons besoin d'un soutien accru de la part des États-Unis, en particulier avec une assistance militaire accrue et des sanctions accrues », a déclaré le Premier ministre.

(Avec des informations fournies par Europa Press et EFE)

