Défi viral « Florida man », en quoi il consiste et quelle est sa relation avec les anniversaires des gens

Lorsque vous tapez dans le moteur de recherche « Florida man » (homme en Floride) et n'importe quelle date, vous verrez que les titres de l'actualité apparaissent avec cette phrase. Cela fait partie d'un défi viral qui a émergé en 2013 et qui continue à ce jour : les utilisateurs du réseau recherchent les mots mentionnés, n'importe quelle date, comme leurs anniversaires, puis partager des captures d'écran d'écrans avec des actualités liées à ce sujet.

Ce défi, qui est devenu particulièrement connu aux États-Unis, a commencé à circuler dans le monde ces dernières années et il retrouve ses pics de popularité de temps en temps. Les histoires qui sont partagées attirent l'attention pour diverses raisons : premièrement, il y a tant de titres commençant par la même phrase ; et deuxièmement, il s'agit souvent de reportages sur des événements inhabituels.

Certaines des histoires qui sont devenues virales le plus au fil des ans avec le titre susmentionné :

11 juin 2012 : un homme de Floride arrêté pour avoir appelé le 911 après que son chaton se soit vu refuser l'entrée dans un club de strip-tease.

8 juin 2017 : Un homme de Floride désespéré d'aller à Hooters appelle le 911.

27 avril 2018 : Un homme de Floride « pratique le karaté » avec des cygnes dans le parc.

4 janvier 2019 : Un homme de Floride assène un coup de poing à son père au visage avec une pizza après avoir appris qu'il avait aidé à sa naissance.

11 juin 2020 : Un homme de Floride combat un alligator qui a attaqué son chien.

20 juillet 2020 : Un homme de Floride tente d'échapper à une arrestation en s'éloignant de la police.

Quelle est la raison pour laquelle il y a tant de signalements atypiques dans cette région ? Différentes théories entrent en jeu ici. La première dit qu'il n'y a pas nécessairement plus d'épisodes étranges qui se produisent dans cet état, mais qu'il y a plus d'informations disponibles à leur sujet.

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

Il se trouve que les lois de Floride sur les archives publiques, également connues sous le nom de Sunshine Laws, permettent aux journalistes d'obtenir plus facilement des rapports d'incidents policiers et de générer des histoires qui attirent l'attention des lecteurs.

Les lois susmentionnées permettent aux journalistes de saisir facilement une demande de dossier public et ainsi d'obtenir des informations sur les différents incidents policiers qui sont importants pour leurs articles.

Une autre théorie met en évidence le fait que la Floride est un grand État, avec un grand nombre d'habitants, ce qui rend les incidents plus probables en raison d'une question de nombre. En plus de cela, étant donné que nous avons un climat humide et chaud, les gens passent plus de temps à l'extérieur de leur maison et il y a donc plus de chances que différents événements se produisent dans les sphères publiques ou dans des contextes dans lesquels ils sont facilement exposés.

Il y a aussi le facteur de santé mentale. C'est ce que dit Al Tompkins, membre principal du corps professoral du Poynter Institute for Media Studies, à Saint-Pétersbourg, en Floride, dans un article publié en 2019 par CNN.

La Floride dispose d'un faible financement consacré à la santé mentale. « Ce serait une erreur de penser que la Floride a un taux de criminalité fou ; notre taux de criminalité violente diminue en fait », a-t-il dit. Et d'ajouter : « Ce qui est très élevé, cependant, c'est l'épidémie de santé mentale ».

Il a aussi souligné qu'au-delà des rires que ces manchettes peuvent générer, il est important d'analyser s'il y a un problème plus important à régler. Dans certains cas, les incidents peuvent impliquer des personnes qui ont besoin d'aide pour faire face à une situation de santé mentale défavorable, a souligné l'expert dans cet article.

