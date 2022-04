Comment commencer à vivre avec le COVID, un problème qui divise les experts en Europe

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

Pour de nombreux Britanniques, c'est comme si la pandémie était terminée.

Les exigences relatives aux masques ont été abandonnées. Les essais de masse gratuits appartiennent au passé. Et pour la première fois depuis le printemps 2020, les gens peuvent partir en vacances à l'étranger sans demander de tests de diagnostic ni remplir de longs formulaires.

Ce sentiment de liberté est répandu malgré le fait que les infections ont grimpé en flèche en Grande-Bretagne en mars, en raison de la sous-variante plus douce mais la plus contagieuse, l'omicron BA.2, qui se propage rapidement en Europe, aux États-Unis et ailleurs.

La situation en Grande-Bretagne pourrait être un aperçu de ce qui attend les autres pays alors que les restrictions sur les coronavirus sont levées.

La France et l'Allemagne ont connu des augmentations similaires des infections ces dernières semaines, et le nombre d'hospitalisations en Grande-Bretagne et en France a de nouveau augmenté, bien que le nombre de décès quotidiens reste bien inférieur aux chiffres observés à d'autres moments de la pandémie.

Aux États-Unis, de plus en plus d'Américains se font tester chez eux, de sorte que le nombre de cas officiels est probablement bien inférieur au réel. Parmi les personnes nouvellement infectées figurent des acteurs et des politiciens, qui sont souvent testés. Plusieurs membres du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, des acteurs de Broadway et les gouverneurs du New Jersey et du Connecticut ont tous été testés positifs.

Gran Bretaña destaca en Europa porque abandonó todas las medidas de prevención en febrero, incluido el aislamiento obligatorio para los infectados. REUTERS/John Sibley REUTERS

La Grande-Bretagne se distingue en Europe parce qu'elle a abandonné toutes les mesures de prévention en février, y compris l'isolement obligatoire pour les personnes infectées. Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson est déterminé à s'en tenir à son plan de « vivre avec le COVID », mais les experts ne s'entendent pas sur la question de savoir si le pays le gère bien.

Certains scientifiques affirment que c'est le bon moment pour accepter que « vivre avec le COVID » signifie tolérer un certain niveau de décès et de complications dans la vie quotidienne, comme nous le faisons avec la grippe saisonnière. D'autres pensent que le gouvernement britannique a levé les restrictions trop rapidement et trop tôt. Ils ont averti que les décès et les hospitalisations pourraient continuer d'augmenter, car de plus en plus de personnes âgées de 55 ans et plus, celles qui sont les plus susceptibles de développer une maladie grave liée à la COVID-19, sont désormais infectées malgré les taux de vaccination élevés.

Les hôpitaux sont à nouveau sous pression, à la fois par les patients infectés par le virus et par les nombreuses victimes de travailleurs infectés, a déclaré le médecin en chef du Service national de santé, Stephen Powis.

« Fermer les yeux sur ce niveau de dégâts ne signifie pas vivre avec une infection virale, bien au contraire », a déclaré Stephen Griffin, professeur de médecine à l'Université de Leeds. « Sans vaccins, ventilation, masques, isolement et preuves suffisantes, nous continuerons à vivre avec des complications, des maladies et, malheureusement, la mort. »

D'autres, comme Paul Hunter, professeur de médecine à l'Université d'East Anglia, se sont montrés plus attentifs aux politiques gouvernementales.

« Nous n'en sommes pas au point où (la COVID-19) sera moins nocive (...) mais nous avons vécu le pire », a-t-il dit. Une fois qu'un taux de vaccination élevé est atteint, a-t-il dit, le maintien de restrictions comme la distanciation sociale n'a que peu de valeur car « au final, ils ne préviennent jamais les infections, ils ne font que les retarder », a-t-il dit.

Más de 100.000 personas en Francia daban positivo al día pese a la brusca reducción de pruebas, y el número de pacientes del virus en cuidados intensivos subió un 22% la última semana. REUTERS/Tingshu Wang REUTERS

L'agence statistique britannique a estimé que près de 5 millions de résidents en Grande-Bretagne, soit un sur 13, étaient infectés par le virus à la fin du mois de mars, le chiffre le plus élevé rapporté par l'agence. D'autre part, l'étude REACT de l'Imperial College de Londres a indiqué que ses données montraient que le taux de contagion du pays en mars était 40% plus élevé qu'avec le premier pic d'omicron en janvier.

Le taux de contagion est si élevé que les compagnies aériennes ont dû annuler des vols pendant la période animée de Pâques parce qu'il y avait trop de travailleurs en congé de maladie.

La France et l'Allemagne ont connu des augmentations similaires après la levée des restrictions dans la plupart des pays européens. Plus de 100 000 personnes en France ont été testées positives par jour malgré la forte réduction des tests, et le nombre de patients infectés par le virus en soins intensifs a augmenté de 22 % la semaine dernière.

Le gouvernement du président Emmanuel Macron, désireux d'encourager la participation aux élections d'avril, n'envisage aucune nouvelle restriction.

En Allemagne, les taux de contagion ont diminué après un récent pic. Mais le ministre de la Santé Karl Lauterbach est revenu sur la décision de mettre fin à l'isolement des personnes infectées deux jours seulement après l'avoir annoncée. Le plan, a-t-il dit, donnerait une impression « complètement fausse » que « soit la pandémie est terminée, soit le virus est devenu considérablement moins nocif qu'on ne le pensait par le passé ».

Aux États-Unis, des épidémies dans les universités de Georgetown et Johns Hopkins ont ramené des règles sur les masques sur ces campus tandis que les responsables cherchaient des espaces de quarantaine.

“Vivir con el COVID, para mí, debe imitar vivir con la gripe”, dijo Julian Tang, un destacado virólogo. EFE/ Bienvenido Velasco EFE

En Europe, seules l'Espagne et la Suisse ont rejoint la Grande-Bretagne en levant les exigences d'isolement pour au moins certaines personnes infectées.

Mais de nombreux pays européens ont réduit les tests de masse, ce qui rend beaucoup plus difficile la connaissance de la prévalence du virus. La Grande-Bretagne a cessé de distribuer des essais gratuits à domicile ce mois-ci.

Julian Tang, un virologue de premier plan sur la grippe à l'Université de Leiscester, a déclaré que s'il est important de disposer d'un programme de surveillance pour surveiller les nouveaux variants et mettre à jour le vaccin, les pays gèrent la grippe sans restrictions obligatoires ni tests de masse.

« En fin de compte, la COVID-19 va s'installer pour devenir plus endémique et saisonnière, comme la grippe », a déclaré Tang. « Vivre avec le COVID, pour moi, doit imiter la grippe. »

Ravindra Gupta, virologue de l'université de Cambridge, est plus prudent. Les taux de mortalité dus à la COVID-19 sont encore beaucoup plus élevés que ceux de la grippe saisonnière et le virus cause des maladies plus graves, a-t-il averti. Il aurait préféré « une levée plus douce des restrictions ».

« Il n'y a aucune raison de croire qu'une nouvelle variante ne pourrait pas être plus contagieuse ou plus grave », a-t-il ajouté.

(avec des informations provenant de l'AP)

CONTINUEZ À LIRE :