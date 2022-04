C'est ainsi qu'Angela et Pepe Aguilar ont réagi au scandale de Gussy Lau : « Pour l'Arc de Triomphe »

Il y a quelques jours, la fuite de quelques photos montrant Angela Aguilar très affectueuse avec un homme, la famille a été au centre de la controverse.

C'est parce que la soi-disant « princesse de la région mexicaine » vit peut-être une relation amoureuse avec le compositeur Gussy Lau, qui a travaillé pour d'importants chanteurs de la région mexicaine et est même le créateur de la chanson Ahí où ils me voient, le tube d'Angela Aguilar.

Ce qui est scandaleux, c'est que l'homme en question, qui a remporté des prix prestigieux pour son travail, comme le Latin Grammy, a 15 ans de plus que le plus jeune membre de la soi-disant dynastie Aguilar, c'est pourquoi certaines personnes ont publié des commentaires sévères sur la parade nuptiale.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Après que le compositeur né à Sinaloa a confirmé dans une émission en direct qu'il était bien en couple avec la petite-fille de feu Flor Silvestre, et qu'Angela elle-même a partagé une vidéo prétendant être envahie dans sa vie privée après la fuite des images, les Aguilars ont décidé de partir en voyage.

C'est à travers les réseaux sociaux que Pepe Aguilar a déclaré qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux et dans les médias, ils disaient « beaucoup de crétins », il n'a donc publié aucune déclaration faisant directement référence à la situation impliquant sa célèbre fille.

« Les médias et les gens se promènent avec beaucoup de crétins en ce moment, mais cela ressemble plus à ce que vous faites dans la vie... tous les potins sur 'oh qu'allez-vous dire, 'Je ne dirai même pas mères », a déclaré Pepe Aguilar lors de la diffusion en direct, voyant que beaucoup de gens voulaient connaître leur opinion sur la romance d'Angela.

El hombre de 33 años confirmó que sostiene una relación con Ángela, pero busca mantenerla en privado (Foto: Instagram@gussylauv)

Après avoir annoncé que toute la famille s'était rendue à Paris pour faire une pause et chercher à emmener le spectacle Jaripeo sans frontières sur les terres européennes, le patriarche de la famille a publié une image où il apparaît avec ses filles dans la soi-disant « ville lumière » et a accompagné la photo d'un texte cela ressemblait à une allusion au buzz médiatique de sa fille.

« Salutations de la ville de LUMIÈRE (et ici sur le point de tout passer par l'Arc de Triomphe littéralement) Bonsoir ! Aguilares à Paris, Professional Dog Paws, Family, Creating Memories », a écrit le fils du célèbre Antonio Aguilar sur la photo où l'emblématique monument français est vu.

Comme prévu, les publications du chanteur de musique ranchera ont provoqué différentes réactions parmi ses adeptes, parmi lesquels certains l'ont même conseillé sur la situation.

Desde el emblemático Arco del triunfo, Pepe Aguilar compartió su viaje familiar (Foto: Instagram)

« Monsieur, éloignez votre fille de ce vividor », « Passez un bon voyage en Europe », « Un câlin à Angela est le meilleur et que nous qui la suivons ne nous inquiétons pas de tout ce que nous savons très bien qui elle est », « Mieux vaut ne pas toucher au sujet, ce sont des questions de famille, ce qui compte c'est qu'Angelita soit heureuse », « Gardez votre fille loin de ce rat » ; « Un père comme Pepe Aguilar ! ! ! Un soutien absolu pour votre fille. Et ce que pensent les autres n'a pas d'importance. Sa vie personnelle est séparée et le travail c'est le travail », sont quelques-uns des messages que l'on peut lire en réponse aux publications.

Los Aguilar se encuentran en Francia, en medio del escándalo que atraviesa Ángela por su mediático romance con el compositor Gussy Lau (Foto: Instagram)

De son côté, et après la diffusion de la vidéo où elle a assuré que vous leur racontiez et leur parliez de leur prétendue relation, qui serait tenue secrète, a affecté son image publique et sa relation familiale, Angela Aguilar est réapparue en plein voyage familial.

Ángela Aguilar compartió historias de su viaje familiar, donde se le vio tranquila (Foto: Instagram)

Laissant de côté le scandale, le chanteur de Dime como quieres était détendu et heureux dans certains endroits de Paris. Dans leurs histoires, vous pouvez voir des membres de la famille Aguilar réunis dans un luxueux café du lieu touristique, d'où vous pouvez voir la célèbre tour Eiffel en arrière-plan.

