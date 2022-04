Ce sont les demandes que l'alias 'Otoniel' a demandées après avoir appris son extradition vers les États-Unis

Il y a 10 exigences que le pivot et ancien chef du clan du Golfe ont soumises aux autorités dans les heures précédant son transfert sur le territoire des États-Unis, dont certaines étaient sans précédent dans ce type d'effort.

Selon un rapport spécial publié par la chaîne NOTICIAS RCN, « Otoniel » a exigé qu'il ait des relations sexuelles avec son partenaire dans des centres de détention aux États-Unis, entre autres demandes inhabituelles.

Une autre consiste à recevoir la visite de sa famille, de sa femme et de ses enfants, en plus d'avoir un visa pour entrer aux États-Unis et d'avoir un accès illimité aux visites en prison avec lui.

Le reportage a souligné que alias « Otoniel » demande à ne pas rester isolé de la population carcérale dont il fera partie ; il s'agit, en partie, d'une demande plus étendue et c'est qu'il soit autorisé à maintenir sa peine de prison pour ne pas dépasser le temps nécessaire pour qu'il s'adapte à la société.

Une autre demande est liée au respect de ses droits humains : il demande à ne pas être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants et à éviter l'enfermement, ce qui pourrait affecter son psychisme lorsqu'il se trouve sur le territoire américain.

Il a également précisé qu'il ne demande pas à être traité de manière inégale en raison de sa nationalité et à avoir suffisamment de temps pour s'entretenir avec ses avocats afin de préparer les arguments juridiques de sa défense devant les juges de ce pays.

Enfin, selon NOTICIAS RCN, alias « Otoniel » a exigé de ne pas être extradé vers un autre pays que les États-Unis, sans le consentement exprès ainsi que du gouvernement colombien. Dans cette optique, il demande à ne pas être confiné dans les unités de logement de sécurité, ce qui serait conforme à sa demande de ne pas être isolé des autres prisonniers avec lesquels il partagerait dans les prisons américaines.

Les demandes d'alias « Otoniel » coïncident avec une lettre envoyée aux victimes d'Urabá regroupées dans le mouvement « Nous sommes la Genèse » dans laquelle il leur assure qu' « un plan est en train d'être mis en place pour apporter la vérité » aux États-Unis.

Le document, qui s'étend sur cinq pages, a été révélé le 10 avril par la Commission interecclésiale pour la justice et la paix et il montre l'intention du criminel d'empêcher son extradition vers le pays des États-Unis.

Le criminel a indiqué que son extradition ne devrait avoir lieu que jusqu'à ce qu'il ait fini de témoigner dans le pays sur les faits liés au conflit et qu'il se soumette à la Juridiction spéciale de paix (JEP).

Otoniel dit s'engager à réparer les victimes depuis un certain temps, puisqu'il cherche depuis 2014 à conclure des accords avec les gouvernements de l'époque pour démobiliser. À cet égard, il a profité de la lettre pour assumer sa responsabilité en tant qu'auteur des faits et remercier les victimes de l'avoir écouté.

De même, il a souligné que non seulement lui et les Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie (AGC), également connues sous le nom de Clan du Golfe, qui était l'organisation qu'il commandait, étaient responsables du conflit. Il a dit qu'il est nécessaire que les élites politiques et économiques assument leur juste part dans des questions telles que la promotion du paramilitarisme et « l'élimination de l'autre » en vue de « se perpétuer au pouvoir ».

Selon Otoniel, ce sont ces élites qui cherchent à l'extrader. Il affirme que c'était juste après avoir commencé à parler du général (r) Leonardo Barrero, ancien commandant des forces militaires, et de ses liens avec le bloc des Centauros des AUC (selon l'ancien chef paramilitaire).

Pour cette série de jalons, Otoniel a également mentionné dans la lettre qu'il demanderait au président Iván Duque de « ne pas agir avec un esprit de vengeance », mais de le faire avec un sens de la patrie et en tant qu'homme d'État. Il demandera au président d'accepter les demandes des organisations de victimes qui font en sorte qu'il est important qu'Otoniel réponde à la justice colombienne plutôt qu'à la justice américaine, qui la demande pour terrorisme et trafic de drogue.

