Bruno Pacheco parle en se cachant : Avec ma vérité, certains seront sauvés, d'autres tomberont

L'ancien secrétaire général du Palacio de Gobierno et aujourd'hui fugitif de la justice, Bruno Pacheco, a parlé de sa cachette et a déclaré qu'il ne se rendrait pas à la justice car il considère que le processus contre lui est injuste et que sa vie est en danger. L'homme enquêté par le parquet pour le crime présumé de collusion aggravée dans une organisation criminelle n'est pas là depuis deux semaines, lorsqu'une arrestation préliminaire a été ordonnée contre lui ainsi que d'autres personnes impliquées dans l'affaire Pont de Tarata.

« Comment vais-je procéder à la détention provisoire s'il s'agit d'une mesure injuste ? Comment est-ce que je vais réussir si je veux exposer ma vie. Ils ont même mis ma tête à prix. Comment puis-je rentrer chez moi si un fou peut m'enlever la vie », a-t-il déclaré lors d'un appel vidéo passé jeudi dernier à l'équipe du programme Punto Final.

Il a également dit que, depuis qu'il a été admis au programme Most Wanted et qu'il a offert 30 000 soles pour obtenir des informations sur son où il se trouve, il a reçu de multiples menaces, mais aussi des offres de « groupes de pouvoir » de déclarer dans le sens de certaines versions qui compliqueraient le gouvernement.

« Maintenant, je ne reçois pas seulement des menaces, mais aussi des offres. Il y a des gens qui viennent près de vouloir me forcer à faire des déclarations qui donneront raison à un certain groupe de tous les espaces que le gouvernement a divisés », a-t-il dit, ajoutant qu'en temps voulu, il évaluera si cela révèle qui lui offre des offres de témoigner dans un un certain chemin vers le bureau du procureur.

Bruno Pacheco parle en se cachant.

CERTAINS SERONT SAUVÉS, D'AUTRES NE LE SERONT PAS

En outre, en ce qui concerne l'annonce qu'il avait faite, alors qu'il n'était pas encore en fuite, qu'il avait l'intention de collaborer avec la justice , il a précisé que cela ne signifie pas que cela deviendra un collaborateur efficace puisque, a-t-il dit, il n'a commis aucun crime. Il a toutefois assuré qu'il dira la vérité lorsque le procureur demandera ses déclarations et que certaines pourraient donc tomber.

« Pour être un collaborateur efficace, je dois avoir commis un crime ou un acte de corruption, et je ne l'ai pas fait. Par conséquent, je ne peux pas être un collaborateur efficace. Mais je peux aider la justice en disant la vérité. Et si, avec la vérité, je vais dire que certains vont être sauvés ou qu'il en restera, il faudra malheureusement que ce soit ainsi », a-t-il déclaré.

« Si à tout moment j'ai (utilisé) mon droit de garder le silence, c'est à cause d'une stratégie de défense parce qu'il fallait savoir jusqu'où allaient les enquêtes », a-t-il ajouté.

Bruno Pacheco n'a pas précisé qui ne serait pas sauvé par ses déclarations, mais il a assuré que, lorsque le Procureur le convoquera pour fournir des informations, il le fera et dira la vérité.

36 MOIS DE DÉTENTION PROVISOIRE

Il convient de noter que le 7 avril, le ministère public a demandé 36 mois de détention préventive pour sept personnes faisant l'objet d'une enquête pour le crime présumé de collusion aggravée dans le cadre d'une organisation criminelle, dans le cadre de l'affaire Decentralized Provías (Puente Tarata III). L'ordre comprend l'ancien secrétaire du bureau présidentiel, Bruno Pacheco.

La demande a été faite par le cinquième bureau du deuxième bureau du procureur spécialisé dans les crimes de corruption de fonctionnaires à Lima, dirigé par la procureure Karla Zecenarro Monge. Les personnes visées par l'ordonnance de détention provisoire faisant l'objet d'une enquête sont les suivantes :

1. L'ancien secrétaire général du Palais du gouvernement, Bruno Pacheco Castillo.

2. L'ancien directeur de Provías Decentralized, Victor Valdivia Malpartida.

3. Le responsable de cette entité, Edgar Vargas Mas.

4. L'homme d'affaires Zamir Villaverde Garcia.

5. L'homme d'affaires Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

CONTINUEZ À LIRE :