Beto Da Silva a de nouveau marqué lors de la victoire 2-0 de l'Université César Vallejo contre le Sporting Cristal pour la 9e journée de Liga 1. Malgré cela, le footballeur n'arrête pas de recevoir de mauvais commentaires de la part des fans et a pris le temps de répondre à celui qui l'a traité de 'tronc'.

« Comme il doit se sentir mal qu'une équipe vous bat avec neuf joueurs et en plus de cela, le tronc de Beto 'marque un but », a commenté un utilisateur dans une publication, qui ne s'attendait pas à ce que l'ailier 'poète 'réponde à lui. « L'envie tue », a-t-il écrit.

« Je pensais qu'il serait blessé en célébrant », a écrit un autre fan, mais avec une mauvaise orthographe. Alors, 'Betoto' lui a dit ce qui suit : « Apprenez à écrire puis vous pensez ».