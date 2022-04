Au moins 24 morts aux Philippines en raison de glissements de terrain et d'inondations

La Policía Nacional de Filipinas indicó anoche que, según los datos preliminares recabados gracias a las comunicaciones internas, al menos 375 personas han perdido la vida a lo largo de las islas por donde transitó Rai, el tifón más mortífero en años en llegar al país. EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Au moins 24 personnes sont mortes dans des glissements de terrain et des inondations dans le centre et le sud des Philippines, ont annoncé les autorités lundi, après qu'une tempête ait laissé de fortes pluies et perturbé les voyages avant les vacances de Pâques.

Plus de 13 000 personnes ont dû se réfugier dans des centres d'urgence lorsqu'une tempête tropicale a frappé le pays dimanche, a indiqué l'agence nationale des catastrophes, inondant des maisons et des champs et provoquant des coupures de routes et d'électricité.

La province de Leyte (au centre) a été la plus durement touchée et des glissements de terrain ont fait 21 morts dans quatre endroits, a déclaré à l'AFP Rhyse Austero, un responsable de la ville de Baybay.

Trois autres personnes sont mortes sur l'île de Mindanao, dans le sud, a indiqué l'agence nationale des catastrophes.

Des photos publiées sur Facebook et vérifiées par l'AFP montrent plusieurs maisons enfouies dans la boue jusqu'au toit de Bunga, l'une des villes touchées de la province de Leyte.

« Dans un village, il y a eu un effondrement et d'autres victimes ont malheureusement été emportées par les vagues », a déclaré le lieutenant de police Joemen Collado à la station de radio DZBB. « Il en manquait au moins six, mais il pourrait y en avoir d'autres. »

La garde côtière, la police et les pompiers ont secouru certains villageois dans des communautés inondées, dont certains étaient coincés sur leurs toits. Dans le centre-ville de Cebu, les écoles et les travaux ont été suspendus lundi et le maire Michael Rama a déclaré l'état de calamité pour permettre le déblocage rapide de fonds d'urgence.

Au moins 20 tempêtes et typhons frappent les Philippines chaque année, principalement pendant la saison des pluies qui commence vers juin. Certaines tempêtes ont frappé même pendant les mois chauds de l'été ces dernières années.

Cette nation d'Asie du Sud-Est sujette aux catastrophes est également située dans la « ceinture de feu » du Pacifique, où se produisent de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre dans le monde.

(Avec des informations de l'AFP et de l'AP)

