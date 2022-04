Sur la plage et depuis chez eux, les opposants dédaignent la révocation de la consultation du mandat : « les mères qui voteront dans cette farce non plus »

CIUDAD DE MÉXICO., 29AGOSTO2017.- Javier Lozano Alarcón senador del PAN en conferencia de prensa dió detalles sobre el caso de espionaje en el estado de Puebla. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

À partir de 8h00 le dimanche 10 avril (et jusqu'à 18h00), la consultation sur la révocation du mandat a lieu au cours de laquelle les citoyens sont invités à savoir si qu'ils souhaitent ou non qu'Andrés Manuel López Obrador quitte ses fonctions de président du Mexique plus tôt. Face à l'exercice, différentes personnes opposées à l'appel des 4T ont réagi en demandant à la population de ne pas aller voter.

Au cours de la journée électorale, l'un des plus actifs sur les réseaux sociaux sur le sujet était Javier Lozano, ancien chef du ministère mexicain du Travail et de la Sécurité sociale, ancien sénateur et ancien membre du Parti d'action nationale. Par le biais de son compte Twitter, l'avocat s'est moqué de la Révocation du mandat en l'accusant d'être un canular.

« Passe une très bonne journée, chère communauté. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. J'ai déjà trouvé ma boîte et aucune mère que je vais voter dans cette farce. En fait, j'en suis loin (à la fois de la boîte et du piège) «, a-t-il écrit dans une publication qui accompagnait d'une photo de l'intérieur d'une maison où l'on voit la mer en arrière-plan.

El presidente López Obrador anuló su voto y escribió "Viva Zapata" eb su boleta. Foto: Cuartoscuro Presidencia | Presidencia

L'homme politique mexicain a accordé une attention particulière au processus et à la configuration de la révocation du mandat depuis sa création. Au cours des jours précédents, Lozano a réitéré son désaccord avec l'administration fédérale actuelle, arguant que les responsables liés au quatrième trimestre qui ont critiqué ou souligné les actions de l'Institut national électoral, ils ne sont rien d'autre que des « tricheurs et des primitifs ». « Ils ne se lassent pas de fabriquer des éviers et demi en dehors de la loi. Peut-être que cette annulation est ce qu'ils veulent, alors, attaquer farouchement l'arbitre électoral », a-t-il lancé.

Mariana Gómez del Campo, membre actuelle de la Chambre des députés et membre du groupe de législateurs du PAN qui a dénoncé Claudia Sheinbaum au bureau du procureur général pour avoir commis des crimes électoraux, s'est également prononcée contre le jour du scrutin.

« Bonjour d'un Mexique où les caprices du locataire du palais coûtent des milliards de pesos aux Mexicains. Mes respects aux responsables de l'INE qui le tirent au sort sans ressources afin de sauvegarder notre DÉMOCRATIE », a déclaré le député et ancien sénateur.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al realizar su voto. Foto: Cuartoscuro Rogelio Morales | Rogelio Morales

En outre, il a demandé aux gens de signaler toute irrégularité dont ils sont témoins. « S'ils sont proches des boîtes ou par hasard ils passent et détectent des irrégularités, des boîtes vides, achètent des votes, transportent, etc., s'il vous plaît PARTAGER des vidéos et/ou des photos sans risquer votre vie parce que vous savez déjà comment elles sont dépensées », a-t-il exhorté.

L'ancienne candidate à la présidence du processus de 2018, Margarita Zavala, a également minimisé la consultation. « Pour moi, c'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Ça a toujours été un grand jour pour moi et ma famille », a-t-il écrit sur son compte officiel. Son mari et ancien président du pays, Felipe Calderón, a fait écho à des publications qui soulignent la faible participation des citoyens et les controverses gouvernementales concernant l'INE.

L'une des critiques les plus sévères formulées dans le contexte de la révocation du mandat a été faite par Jesús Ortega Martínez, ancien député et ancien président du Parti de la révolution démocratique, comparant l'exercice actuel à un référendum organisé par le dictateur Francisco Franco en Espagne en 1966. Bien qu'il y ait peu de relation entre un processus et un autre, le politicien a publié : « Qu'est-ce que le seigneur de guerre dit qu'il les attend ; que quelque chose se passe ; qu'il ne les voit pas ! ».

« Aujourd'hui, nous allons voir comment le transport éhonté par les gouvernements Morena des trois niveaux, députés et sénateurs fédéraux et locaux, conduira les citoyens dans un appareil d'État, qui sont également soumis parce que des programmes sociaux sont utilisés pour manœuvrer ce type d'action », a déclaré Ángel Ávila Romero, également membre du PRD.

