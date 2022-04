Les 6 erreurs les plus courantes chez les utilisateurs lors de l'utilisation de WhatsApp

FILE PHOTO: A 3D printed Whatsapp logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken January 21, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De nombreux utilisateurs peuvent commettre des erreurs lorsqu'ils utilisent WhatsApp sans s'en rendre compte. Il est donc nécessaire qu'ils reconnaissent ce qu'ils échouent et puissent ainsi corriger leurs habitudes avant de violer leur compte.

Il est important que les utilisateurs bloquent WhatsApp indépendamment de leur téléphone, afin qu'il n'y ait aucun risque qu'une personne utilisant temporairement son téléphone portable ou connaissant le mot de passe puisse accéder à l'application et consulter les discussions.

Pour ce faire, vous devez choisir dans Paramètres > Compte > Confidentialité > Verrouillage par empreinte digitale. Cela n'aura plus d'importance si le téléphone portable reste déverrouillé sur la table car il n'y aura aucun risque que quelqu'un ouvre l'application de messagerie.

WhatsApp a récemment ajouté une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir que leurs messages s'autodétruisent automatiquement toutes les 24 heures. Ce mode peut être configuré pour que tous les messages disparaissent, sans affecter les conversations existantes.

(Foto: Pixabay)

En outre, vous pouvez choisir si les messages disparaissent toutes les 24 heures et tous les 90 jours. À partir de, vous devez accéder à Paramètres > Compte > Confidentialité, puis activer la durée par défaut du message.

Il convient de rappeler que quelqu'un peut toujours prendre une capture d'écran du chat avant que les messages ne disparaissent. En cas de discussion d'un sujet controversé avec une personne peu fiable, il est préférable de tout garder hors d'Internet.

Il y a une arnaque qui doit être prise en compte. Il s'agit d'une cyberattaque dans laquelle quelqu'un cherche à voler un compte via le code de vérification WhatsApp.

Le cyberattaquant envoie un message se faisant passer pour un ami qui vient de perdre son compte et presque au même moment, un SMS ou un e-mail WhatsApp arrive avec le code de vérification que le pirate a demandé.

Logo de WhatsApp. (foto: ComputerHoy.com) ComputerHoy.com

Faisant semblant d'être un ami, il dit avoir accidentellement demandé le code de vérification à partir de son numéro et avoir besoin qu'on lui envoie les six chiffres pour récupérer le compte. Dans ce cas, il doit être clair que la clé n'est envoyée que lorsque des modifications sont tentées d'être apportées au compte et que le code ne doit jamais être partagé, même si vous l'avez demandé, car le contrôle total du compte pourrait être perdu.

Il est préférable de s'assurer que tous les fichiers multimédias ne sont pas enregistrés automatiquement afin que l'espace de stockage du téléphone ne se remplisse pas rapidement et, au cas où vous seriez loin de chez vous, afin que le service de données dure plus longtemps. Pour l'activer, accédez à Paramètres > Stockage et données, puis désactivez les cases à cocher pour télécharger des fichiers multimédias.

Il est important que les utilisateurs de tous leurs comptes disposent d'une authentification en deux étapes pour empêcher quelqu'un de les voler. Il s'agit d'une étape supplémentaire pour vérifier le numéro de téléphone WhatsApp et éloigner les pirates informatiques.

Normalement, les gens se font confiance et croient qu'ils ne seraient jamais la cible d'un cybercriminel, sans savoir que tout le monde est une bonne proie, il ne faut donc plus laisser passer le temps. Pour l'activer, accédez à Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes > Activer, puis saisissez un code PIN à 6 chiffres que WhatsApp demandera toujours lorsque le numéro sera enregistré.

