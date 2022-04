Le premier vol d'essai commercial a atterri avec succès à Boyacá

Ce samedi 9 avril, l'aviation colombienne a franchi une étape importante : après avoir reçu un atterrissage d'essai d'un avion commercial à l'aéroport de la municipalité de Paipa (Boyacá), des vols commerciaux sont pratiquement possibles dans tous les départements du pays.

Il s'agit d'un ATR-42, un modèle d'avion fabriqué en France depuis les années 1980, d'une capacité d'environ 42 passagers. En Colombie, ce type d'avion est exploité par l'armée de l'air, la compagnie aérienne d'État Satena et la compagnie low-cost EasyFly. L'avion qui a atterri à Paipa appartient à cette dernière société.

L'avion a atterri samedi après dix heures du matin sur la piste de l'aéroport Juan José Rondón. C'est ce que Fabio Medrano, le maire de Paipa, a déclaré à propos de l'événement via son compte Facebook.

Selon le maire Medrano, la municipalité travaille depuis deux ans à lever des ressources pour agrandir la piste d'atterrissage afin que des avions d'une capacité allant jusqu'à 70 passagers puissent atteindre. Jusqu'à présent, seuls des vols charters étaient arrivés sur la piste Juan José Rondón. Il était également nécessaire de recueillir des informations sur le terrain afin d'établir une topographie aérienne et d'assurer des atterrissages confortables et sûrs.

Le président de Paipa n'ose toujours pas s'assurer que les vols commerciaux atteindront immédiatement la municipalité de Boyacá, car des ajustements sont toujours en attente. Par exemple, il est toujours nécessaire d'acheter un moteur de pompiers à plein temps et d'effectuer des réparations locatives à l'intérieur de l'aéroport.

Après ce test réussi, les avions transportant des passagers pourront circuler dans les prochaines semaines.

Le département de Boyacá possède plusieurs pistes d'atterrissage. En fait, l'aéroport Gustavo Rojas Pinilla de Tunja, sa capitale, a été l'un des premiers aérogares ouverts en Colombie : le général qui lui a donné son nom a ordonné sa construction en 1953 et son ouverture en 1955.

Cependant, l'aéroport de Tunja a duré 40 ans sans opérations en raison de l'indifférence des dirigeants locaux et des pressions commerciales extérieures ; peut-être les mêmes qui ont favorisé l'effondrement des voies ferrées.

Pour rouvrir l'aéroport de Tunja aujourd'hui, selon Alejandro Mejía, directeur des investissements et du commerce au ministère du Développement commercial, « la taille de la piste, qui mesure maintenant 1 000 mètres de long, devra être triplée. L'idée est d'atteindre plus de 3 500 mètres, en raison de la hauteur de la ville. »

L'aéroport Alberto Lleras Camargo, à Sogamoso, est actuellement opérationnel et reçoit des vols charters et cargo, bien que dans les années 1980, il ait reçu des vols commerciaux des Aces éteints, depuis l'aéroport El Dorado. « Il existe également des pistes à Muzo, El Espino, Quipama et Puerto Boyacá pour un total de sept dans le département », a expliqué le responsable.

