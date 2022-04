Le pouvoir judiciaire rejette l'imposition d'une comparution restreinte à Guido Bellido et Guillermo Bermejo

Le pouvoir judiciaire a rejeté une demande d'injonction fiscale pour comparaître avec des restrictions à l'encontre des membres du Congrès de la République Guido Bellido de la parti au pouvoir Peru Libre et Guillermo Bermejo du Pérou démocratique, et leur ont imposé une apparence simple. Les deux parlementaires font l'objet d'une enquête pour crime présumé contre la tranquillité publique sous forme d'affiliation au terrorisme.

Le bureau du procureur supraprovincial spécialisé dans les crimes de terrorisme et contre l'humanité de Huánuco, dirigé par la procureure provinciale Eneida Aguilar Solórzano, a demandé des mesures coercitives pour dix personnes ayant fait l'objet d'une enquête, y compris les deux membres du Congrès.

Il convient de mentionner que le représentant du ministère public a exigé une mesure de comparution assortie de restrictions pour Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Álex Pimentel Vidal et Joyce Quiroga Vargas.

Il a également demandé la détention provisoire pendant 18 mois contre Ana María Córdova Capucho, Jhon Benites Tangoa, Néstor Viera Fiestas, Jaime Lobatón Huilca et Francisco Jara Aguirre ; pour le crime présumé d'entrave à l'enquête sur le terrorisme.

Dans ce contexte, il est important de noter que l'enquête sur le crime présumé d'affiliation au terrorisme est menée sur la base d'un rapport de police faisant état d'un entretien mené, en mai 2021, avec Eddy Villarroel Medina, témoin dans ce processus, qui avait besoin d'avoir connaissance d' un lien présumé entre Bermejo, Bellido et Cerrón avec le Sentier lumineux de la vallée des rivières Apurimac, Ene et Mantaro (Vraem) , dirigé par les frères Quispe Palomino.

Le rapport indique également que Villarroel a affirmé que Bermejo et Bellido auraient eu un contact direct avec le « camarade José » dans les camps de randonnée de Vraem, tandis que Cerrón l'a fait par l'intermédiaire d'une personne liée à leur environnement identifiée comme Alex Pimentel Vidal.

GUIDO BELLIDO CRITIQUE ALVA ET DEMANDE QU'IL DÉMISSIONNE DU CONSEIL

Guido Bellido a indiqué qu'il est « inconcevable » que le Congrès soit dirigé par un conseil d'administration, après à plusieurs reprises, María del Carmen Alva a assuré que le seul moyen de parvenir à la stabilité dans le pays était le démission irrévocable du président Pedro Castillo.

« Il est inconcevable d'avoir un conseil d'administration « vacant » au Congrès, alors qu'il devrait garantir le principe d'impartialité parce que prévaut une majorité qui rejette les vacances et reconnaît la victoire démocratique. Mme María del Carmen Alva, je vous suggère de démissionner et d'arrêter de travailler pour les Péruviens », a déclaré Bellido dans un tweet.

Comme rappelé, Alva Prieto a recommandé au chef de l'État de démissionner afin que la vice-présidente et ministre du développement et de l'inclusion sociale, Dina Boluarte, assume la présidence et envisage de terminer son mandat ou de convoquer des élections générales.

« Nous savons qu'il n'y a aucun vote pour un poste vacant. Pour un poste vacant, 87 votes sont nécessaires. Avec les trois bancs de gauche : le Pérou libre, Ensemble pour le Pérou et le Pérou démocratique, il y a 44 voix. Le président n'a pas besoin de parler à AP, à APP, à Podemos ou à Somos. Ce n'est qu'avec ces trois bancs de gauche qu'il n'y aura pas de poste vacant. La seule issue pour l'instant est la démission (de Pedro Castillo). La vice-présidente (Dina) Boluarte doit prendre la relève. (Si la période est respectée ou si une avance des élections est déclenchée) cela devrait être analysé par elle en tant que vice-présidente », a-t-elle déclaré dans une interview à Panamericana Television.

Pour sa part, Pedro Castillo s'est montré optimiste lors de la réunion décentralisée du Conseil des ministres à Puno et a déclaré qu' « avoir la foi » que la crise politique a pris fin.

« Nous traversons une période difficile, économiquement ; je suis convaincu que ce moment politique dans lequel nous avons participé est terminé. Nous aurions fait beaucoup plus de progrès (avec le gouvernement) si, au cours de ces mois, nous n'avions pas été divertis dans des confrontations et des confrontations inutiles », a déclaré le président.

