Le Congrès s'appuie sur une loi pour réduire le prix de la longe fino, de la pintade et d'autres produits importés

Le Congrès de la République a approuvé l'exonération temporaire de la taxe générale de vente (IGV) sur certains produits du panier familial tels que poulet, œufs, sucre et produits à base de viande. Cependant, il ne comprenait pas le pain et l'huile, mais il comprenait la longe fino, le faisan, la pintade et d'autres produits importés, qui ne sont pas populaires au Pérou. .

Le premier ministre Aníbal Torres a demandé à l'Assemblée législative de corriger « rapidement » la loi adoptée parce qu'elle incluait ceux aliments qui ne sont pas accessibles à la population ayant des ressources limitées au Pérou.

« En recevant l'autographe de la loi, nous avons remarqué que le Congrès a déformé le projet de loi, en exonérant le dos mince, l'oie, le faisan, la pintade, la viande importée, le lait condensé, les lasagnes, les raviolis, entre autres, qui ne font pas partie du panier de base de la population pauvre », a-t-il écrit sur son Twitter compte.

Foto: @anibaltorresv (Twitter)

Le Congrès de la République a estimé que cela créerait un budget de 3,2 milliards de S/ qui pourrait être utilisé pour couvrir les services de base dans d'autres domaines. Le Premier ministre a ajouté que le ministre de l'Économie, Oscar Graham, pourrait les aider à ne pas retomber dans cette erreur.

« Nous pensons que c'est une erreur du Congrès, qui n'a pas la capacité de dépenser. Nous vous demandons de corriger rapidement cette inconduite. Le ministre de l'Economie est prêt à collaborer pour reformuler la norme en favorisant ceux qui en ont le plus besoin. Travaillons ensemble ! » », a-t-il expliqué.

Selon des sources proches du journal La República, l'exécutif respectera cette règle, qui a été signée vendredi après-midi par la présidente du Parlement, María del Carmen Alva, satisfaite sur ses réseaux sociaux : « Le Congrès s'est conformé au pays ! Nous avons adopté la loi qui exonère le paiement de l'IGV pour les produits du panier familial de base : œufs, poulet, sucre, entre autres. Nous sommes avec ceux qui arrêtent le pot. Président, la promulgation de cette loi est urgente, le peuple ne peut pas attendre. »

Désormais, le Parlement doit inclure uniquement les produits qui ont un impact plus important sur les dépenses des familles les plus pauvres, d'autant plus que la validité est jusqu'en décembre 2022 et aura un coût fiscal de 3,2 milliards de S/.

El premier Aníbal Torres reclamó al Congreso.

LES ÉCONOMISTES PARLENT

L'ancien ministre de l'Economie, Waldo Mendoza, a critiqué le fait qu'il y a « la longe mince, il y a les canards, les cailles, les lasagnes » et que les factures pour le secteur économique « ne sont pas faites en deux jours ».

« L'autre problème, c'est que la Constitution dit que les membres du Congrès n'ont pas d'initiative de dépenses et que chaque projet de loi sur les questions fiscales ou les exonérations doit avoir un rapport du ministère de l'Économie (MEF) », a-t-il déclaré au RPP Noticias.

« Le MEF a actuellement la délicate tâche de donner son avis sur ce projet de loi mal élaboré et coûteux. L'autre gros problème est que cette IGV, contrairement au Consumer Selective, où le MEF a le pouvoir d'inverser la mesure, cette mesure doit être annulée par le Congrès. Je veux voir le Congrès revenir sur cette mesure », a-t-il ajouté.

De son côté, Enrique Castellanos, professeur d'économie à l'Université du Pacifique, a déclaré à La República que l'impact de l'exemption de l'IGV sur les prix finaux des denrées alimentaires sera minime car la hausse des prix est un phénomène mondial ajouté à l'informalité sur les marchés avec ces produits.

« En fait, il y aura une baisse, mais 18 % ne se refléteront pas dans les prix. L'impact qui se fera sentir ne sera pas grand, c'est un palliatif au sein d'une tendance mondiale difficile à peser », a-t-il dit.

Enfin, l'économiste Jorge Gonzáles Izquierdo a déclaré qu'actuellement, tous les aliments périssables, tels que les légumes et les fruits, sont déjà exonérés de l'IGV.

« Pendant longtemps, tous les aliments périssables n'ont pas payé IGV depuis longtemps, de sorte que cette réduction n'affectera pas ces produits (périssables). Ce qui va affecter, ce sont les prix de sept produits », a-t-il déclaré à RPP Noticias.

Il estime également que la mesure est une bonne option pour faire baisser les prix des matières premières, mais si elle est temporaire parce que ce serait deux coûts pour l'État. « D'abord, il a un coût de perception des impôts parce que vous allez augmenter moins, parce que l'IGV a été exonéré au produit final mais à l'ensemble de la chaîne de production », a-t-il dit.

Gonzales Izquierdo a expliqué qu'étant donné qu'il s'agit d'une réduction significative de la perception des impôts, elle peut être compensée par des revenus plus élevés provenant d'autres secteurs tels que l'exploitation minière.

« Lorsque vous prenez ces mesures qui vous coûtent des ressources, elles doivent être très ciblées, mais ici, vous ne bénéficiez pas uniquement à ceux qui en ont vraiment besoin. Pour ces deux coûts, la mesure doit être transitoire, le moins possible », a-t-il conclu.

