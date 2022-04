La réaction de Maleja Restrepo au prétendu baiser entre Tatán Mejia et Aida Morales

Une scène amusante a été vécue dans la cuisine de « Masterchef Celebrity » lorsque Tatán Mejía et Aida Morales ont joué dans une scène amusante dans la cuisine la plus célèbre du monde en Colombie, après avoir remporté l'un des défis. Dans l'image qui a parcouru les différents réseaux sociaux, vous pouvez voir le motocrossista assez choqué par le baiser que l'actrice lui a planté de manière surprenante.

« Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Nous avons dit 'embrassez-vous les uns les autres' », a déclaré Aida Morales lorsqu'elle est passée avec Tatán Mejía devant le jury, plus tard l'athlète commente : « Oh ! Mon mariage a pris fin, je ne pensais pas que j'allais le faire », a déclaré la motocrossista.

Quelle a été la réaction du présentateur ? Eh bien, poursuivant le ton humoristique de la situation, la caleña a écrit à propos de la publication de l'animatrice de « MasterChef Celebrity » : « Ce que l'on apprend sur Instagram de Claudia Bahamón, maintenant qui va l'éplucher, l'ananas, évidemment Tatán Mejía ».

La reacción de Maleja Restrepo ante supuesta situación romántica entre Tatán Mejía y Aida Morales. Foto: Instagram Foto: Instagram

Eh bien, quelques jours après ce qui s'est passé, Maleja Restrepo a partagé sa réaction à travers ses histoires Instagram, mais cette fois comment elle a pris la situation à l'intérieur de sa maison avec un enregistrement à l'intérieur de sa garde-robe, tout en lui disant « Love, allez ».

Et il a poursuivi : « Comme tu picorais quelqu'un ramasse la serviette (sic)... Pendant que tu picorais Aida, ramasse la serviette et suspends-la... Laisse-moi dormir sur le côté que je veux et en dehors de ça, il me rend service demain et m'apporte aussi le café comme je veux, pas comme tu l'aimes », tandis que pour sa défense Tatán a essayé de répondre au présentateur.

En plus des demandes énoncées ci-dessus, la présentatrice a demandé à la motocrossista d'être plus prudente avec les poils qu'elle perd au rasage, ajoutant qu'elle ne portait pas ses chaussettes pour se moucher comme elle le fait normalement.

« OK ? » , a déclaré Maleja Restrepo, à laquelle Mejia lui demande à nouveau : « Que voulez-vous d'autre ? » , en réponse à sa question, son partenaire lui répond « rien de plus, viens me faire un bisou ».

Voici le contenu complet de Maleja Restrepo et Tatán Mejia :

Le couple de cuisiniers a joué dans la scène de la semaine dans l'émission de télé-réalité

Il convient de rappeler que Maleja Restrepo et Tatán Mejia traversent actuellement leurs douze années d'histoire sentimentale. Quant à la vie amoureuse d'Aida Morales, l'actrice fait la cour avec Fabian Copete Torres, qu'elle a récemment averti que leur relation n'avait pas commencé pendant la pandémie, comme l'avaient rapporté certains médias.

En ce qui concerne « MasterChef Celebrity », Mejía et Morales ont dû cuisiner ensemble encore et encore, par exemple, à cette occasion où ils ont flatté les résultats d'un dessert qu'ils ont présenté et baptisé du nom « El beso de Miró ». De même, chaque individu a réussi à se démarquer dans le domaine culinaire et on pourrait dire qu'il fait partie des concurrents célèbres possédant les plus grandes compétences dans ce domaine.

D'autre part, Aida Morales a ouvert son restaurant de cuisine péruvienne pendant la pandémie, situé dans la ville de Villavicencio et dont elle a fait la promotion à plusieurs reprises via son compte Instagram avec son partenaire.

CONTINUEZ À LIRE :