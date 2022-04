Guido Bellido demande à María del Carmen Alva de démissionner des présidents du Congrès

L'étreinte commentée entre les membres du Congrès María del Carmen Alva et Guido Bellido fait déjà partie du passé. Les divergences entre le parti au pouvoir et l'opposition ont été réinventées après les déclarations du parlementaire de Peru Libre, dans laquelle il a recommandé au chef de la législature de s'écarter et de « cesser » au service des Péruviens ». C'est après l'une des semaines les plus chargées depuis le début de l'année pour le gouvernement Pedro Castillo et la représentation nationale.

Le commentaire qui aurait suscité le rejet de Bellido serait que la mention par Alva de la démission du président serait « la seule issue » pour mettre fin à la crise dans laquelle se trouve le pays. « Nous savons qu'il n'y a pas de vote pour une vacance, la vacance nécessite 87 voix, les trois sièges de gauche bloquant déjà la possibilité de vacance. La seule issue pour l'instant est la démission. Le vice-président devrait prendre le relais », a déclaré Alva.

Compte tenu de cela, Guido Bellido a qualifié le conseil d'administration du Congrès de poste vacant, dirigé par la membre du Congrès d'Acción Popular. « Il est inconcevable d'avoir un conseil d'administration 'vacant' au Congrès, alors qu'il devrait garantir le principe d'impartialité car il y a une majorité qui rejette les vacances et reconnaît la victoire démocratique », a écrit le parlementaire de Cusco depuis son compte Twitter.

Guido Bellido pide a María del Carmen Alva renunciar a la Mesa directiva del Congreso

Plus tard, Bellido a suggéré à Alva de se retirer. « Je vous suggère de démissionner et d'arrêter de travailler pour les Péruviens », a-t-il ajouté. De son côté, la présidente du Congrès a préféré ne pas s'exprimer. Il convient de rappeler que le Congrès a envoyé au président Castillo une motion promue par la députée Roseelli Amuruz d'Avanza Pais l'exhortant à démissionner.

Samedi après-midi, le président du Conseil des ministres, Aníbal Torres, a accusé le Congrès d'avoir déformé le projet de loi présenté par l'exécutif pour éliminer les IgV dans certains aliments. » En recevant l'autographe de la loi, nous avons remarqué que le Congrès avait déformé le projet de loi, en exonérant le dos mince, l'oie, le faisan, la pintade, la viande importée, le lait condensé, les lasagnes, les raviolis, entre autres, qui ne font pas partie du panier de base de la population aux ressources limitées », a déclaré Torres.

L'ajout de produits qui ne font pas partie du panier familial de base a provoqué le rejet de l'exécutif et de plusieurs de ses proches, dont Guido Bellido. « Madame la Présidente du Congrès de la République, nous exhortons à plus de jugement ; nous ne permettrons pas que la loi et la triche soient faites en même temps », a-t-il écrit dans un autre tweet.

Avec une image montrant Alva entourée d'aliments tels que de la viande, de la dinde, des lasagnes et des desserts, Bellido a accusé le Parlement de promouvoir des lois qui violent les intérêts de la plupart des Péruviens. « On ne peut pas imposer des lois contre le pays au nom du panier familial de base et le justifier quand on sème une bombe à retardement », a-t-il ajouté dans sa publication.

Selon le premier ministre Torres, la loi générerait « un budget de 3,2 milliards de soles qui n'autorisera pas les services de base, les hôpitaux, les écoles, les commissariats, les projets d'eau et de drainage, les infrastructures d'irrigation, entre autres », a-t-il dit via ses réseaux sociaux.

Selon l'économiste Jorge Carrillo Acosta, ce règlement approuvé par le Congrès aurait un « impact total de 500 millions de dollars de réduction des revenus en 2022 ». Par conséquent, le ministère de l'Économie et des Finances (MEF) doit être invité « à réglementer la loi dans un délai maximum de 15 jours civils ».

