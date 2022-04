État d'urgence à Lima et Callao : restrictions et horaires pour aujourd'hui, dimanche 10 avril 2022

Il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur Alfonso Chávarry, ainsi que d'autres autorités de la région métropolitaine de Lima et de Callao, ont déclaré les deux régions du Pérou en état d'urgence. Cette mesure vise à contrôler et à réduire les niveaux de criminalité pendant une période au cours de laquelle un contrôle strict de la population sera régi.

Au départ, la mesure annoncée le 3 février ne devait être en vigueur que pendant 45 jours, période pendant laquelle la population devait respecter certaines mesures stipulées dans la Constitution politique du Pérou. Cependant, le pouvoir exécutif a décidé de prolonger l'état d'urgence dans la région métropolitaine de Lima et de Callao pour 45 autres calendriers. jours à compter du 20 mars, par le décret suprême 025-2022-PCM.

Le décret susmentionné indique que pendant la période régissant la mesure adoptée par le pouvoir exécutif, certains droits constitutionnels seront suspendus, comme le stipulent les paragraphes 9, 11, 12 et 24 de l'article 2 de notre Constitution, tels que le droit à la liberté, l'inviolabilité du domicile, la liberté de de réunion, la liberté de circulation sur le territoire national, entre autres. À ce sujet, il est important de noter les informations suivantes.

DROITS SUSPENDUS

Droit à la liberté : les sujets de droits peuvent exercer tout type d'activité impliquant l'exercice d'autres droits fondamentaux autres que la liberté, à condition qu'ils ne violent pas avec elle les normes qui composent l'ordre public, les bonnes coutumes et celles qui sont impératives par nature.

Inviolabilité du domicile : Les sujets de droits peuvent empêcher toute autre personne d'entrer chez eux pour mener des enquêtes, des perquisitions ou d'autres motifs s'ils ne l'autorisent pas ou lorsque des tiers n'ont pas d'ordonnance du tribunal. Ils ne peuvent toutefois pas l'empêcher en cas de flagrant délit ou de danger très grave de sa perpétration.

Liberté de réunion : Les sujets de droit peuvent se regrouper, se rassembler ou se réunir, sans préavis, à la fois dans des lieux privés et ouverts au public tant qu'ils le font pacifiquement. Au contraire, les réunions dans des lieux publics ou sur la route nécessitent un préavis à l'autorité, qui ne peut les interdire que pour des raisons avérées de sécurité ou de santé publique.

Liberté de transit sur le territoire national : Les sujets de droits, en principe, peuvent se déplacer librement, à l'intérieur du territoire national sur lequel ils ont leur domicile et également en dehors de celui-ci, ce qui implique la possibilité de choisir où vivre. Sauf pour des raisons de santé, par décision de justice ou par application de la loi sur les étrangers.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE SUIS INTERVENU

Le décret suprême fournit des détails sur l'intervention de la police nationale péruvienne et des forces armées : Cette intervention est effectuée conformément au décret législatif n° 1186, au décret législatif réglementant l'usage de la force par la police nationale péruvienne et au décret législatif n° 1095, Décret législatif établissant les règles relatives à l'usage et à l'usage de la force par les forces armées sur le territoire national et ses règlements, approuvés par le décret suprême n° 003-2020-DE, respectivement.

La participation des gouvernements locaux et régionaux de la région métropolitaine de Lima et de la province constitutionnelle de Callao a également été autorisée, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la sécurité des citoyens.

QU'EST-CE QUE L'ÉTAT D'URGENCE ?

Il s'agit d'une mesure qui, selon la Constitution politique du Pérou, peut être décrétée par le Président de la République avec l'accord du Conseil des ministres et ne doit être que pour une certaine période. Selon la manière dont les autorités le pensent, il peut s'appliquer à l'ensemble du territoire national ou à un seul secteur spécifique.

L'état d'urgence est déclaré lorsqu'il y a « perturbation de la paix ou de l'ordre intérieur, catastrophe ou circonstances graves affectant la vie de la nation ». L'article 137 de la Constitution stipule que cette mesure ne peut excéder 60 jours et si elle doit être prolongée, un nouveau décret sera nécessaire. « En cas d'état d'urgence, les forces armées assument le contrôle de l'ordre interne si le Président de la République le prévoit », cependant, dans ce cas, c'est la police responsable de l'ordre, qui sera soutenue par les forces armées. Le décret stipule que les deux institutions doivent régir leur conduite sur la base des décrets qui régissent leurs actions dans ces cas.

CONTINUEZ À LIRE