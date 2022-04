Dans les médias régionaux Vanguardia, le président de Fedegan et mari de l'un des sénateurs les plus controversés du Centre démocratique, María Fernanda Cabal, a écrit une chronique d'opinion dans laquelle il a une fois de plus montré ses divergences avec le Pacte historique et son candidat à la présidence Gustavo Petro. Ce n'est pas la première fois que l'homme d'affaires s'en prend à des politiciens qui ne sont pas d'accord avec ses positions idéologiques.

Dans l'espace d'opinion, Lafaurie commence par s'assurer que l'alliance où se trouvent différents mouvements et politiques alternatifs n'a aucun critère, elle est donc proche de certains de ses ennemis supposés parce qu'ils ne se soucient pas « du coût pour le pays ».

« Comment un groupe de politiciens prometteurs se réunissent-ils dans le « Pacte historique », avec une idéologie occasionnelle et une morale émouvante, pour approcher « le soleil qui brille le plus » ou s'allier à « l'ennemi de mon ennemi », quel que soit le coût pour le pays », ont indiqué les médias colombiens.

Après son introduction, il commence à nommer chacun des membres les plus reconnus du mouvement et le premier qu'il nomme est Gustavo Petro, candidat à la présidence et favori dans les sondages pour diriger le pays pour les quatre prochaines années. À propos du sénateur de Human Colombia, comme à de nombreuses reprises, l'argument qu'il a utilisé pour discréditer sa position était son appartenance au M-19.

Et d'ajouter : « Celui qui n'a « jamais » reçu d'argent sous la table, qui dépense aujourd'hui avec ostentation face au silence complice du CNE. Petro, instigateur de haine et de violence ; la main obscure derrière Paro et ses conséquences désastreuses. Petro, un ancien maire raté qui veut aujourd'hui donner son expérience au pays. »

Il a ensuite mentionné Gustavo Bolivar et a souligné que grâce à certains problèmes liés à l'argent tels que l'évasion et la fraude, il a réussi à se positionner en tête de liste du mouvement et à remporter son second mandat de sénateur de la République. En outre, elle a parlé de Piedad Córdoba, également membre du Congrès élu du Pacte historique et qui est liée à des enquêtes qui l'empiètent sur Alex Saab, accusé d'être le leader de Nicolás Maduro et du régime chaviste et accusé d'être complice de certains des enlèvements des FARC.

Ensuite, Roy Barreras et Armando Benedetti, qui se sont souvenus de leur parcours à travers divers mouvements et dans le cas de Benedetti d'une enquête de la Cour pour des questions d'enrichissement illicite. Enfin, il a évoqué les soutiens et les noms qui ont rejoint la campagne politique de Petro, tels que : Ernesto Samper, Alfonso Prada et Juan Manuel Santos.

Ce n'est pas la première fois que José Felix Lafaurie fait face au Pacte historique et à ses représentants. Il y a quelques mois, la discussion a eu lieu autour des déclarations de différents anciens paramilitaires selon lesquelles l'agriculteur était lié à Salvatore Mancuso. A cette époque, le candidat à la présidentielle avait assuré que : « C'était son principal moyen de blanchir de l'argent. Ils ont ainsi condamné la Colombie à l'improductivité agricole. »

CONTINUEZ À LIRE