Dans une école d'Antioquia, une élève jette un œuf et un liquide à son professeur pour attirer son attention

À l'école Hernán Villa Baena, dans le quartier de Goretti à Bello, dans l'Antioquia, il a été enregistré lorsqu'un étudiant a éclaté un œuf dans la tête, à la suite d'un réveil. La vidéo, devenue virale et publiée sur le compte Twitter de la plateforme 'Denunciations Antioquia', montre le moment où l'élève s'approche du bureau de l'enseignante, qui était assise, s'approche et un œuf explose dans sa tête.

L'enseignante a demandé à son agresseur pourquoi elle lui avait fait ça et elle a répondu : « Parce que personne ne fait de note de moi ». Apparemment, ils l'auraient réveillé sur sa fiche de discipline.

L'élève, mécontente de ce qui s'était passé, a décidé de continuer à agresser son professeur. Alors que l'incident s'est produit, la victime tente de quitter la salle de classe pour se rendre aux toilettes afin d'enlever les restes de l'œuf laissé dans ses cheveux et le jeune agresseur lui a de nouveau attaqué, vidant le liquide qu'elle transportait dans une bouteille thermos.

De nombreux internautes ont commenté les événements enregistrés sur vidéo et ont rejeté la performance de la jeune femme. En outre, ils ont prévenu que les parents respectifs seraient responsables de cela.

Pour sa part, le bureau du maire de Bello a souligné la bonne gestion de la situation par l'enseignant et a ajouté que l'étudiant bénéficiait de toutes les garanties d'une procédure régulière lors de l'enquête sur les circonstances et de la question de savoir s'il y avait plus d'implication.

Il a également indiqué que le ministère de l'Éducation avait indiqué que le cas avait été signalé à la police des enfants et des adolescents et que les parents du mineur avaient été convoqués pour activer la voie de soins nécessaire à la protection de la famille.

Il convient de noter que des cas de violence scolaire ont été signalés et rendus publics dans le pays, par exemple, jusqu'à présent cette année, il y a eu au moins 500 cas de violence scolaire à Medellín

Ces derniers jours, le ministère de l'Éducation de Medellín a indiqué que jusqu'à présent cette année, au moins 500 cas de violence à l'école avaient été enregistrés, notamment des brimades, du harcèlement sexuel et de la cyberintimidation.

Afin de résoudre ce problème qui touche les étudiants des 229 établissements d'enseignement officiels, 337 privés et 49 couverts par la ville, le bureau du maire de Medellín a lancé la campagne « Ne vous touchez pas ».

Avec cette initiative, l'administration entend apporter un soutien aux étudiants victimes de violence dans les établissements d'enseignement de la ville. Mais, en outre, il vise à donner suffisamment de confiance aux enfants et aux jeunes pour signaler leurs agresseurs.

Enfin, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a averti l'année dernière que 32 % des étudiants en Colombie avaient déclaré avoir été victimes d'intimidation, un chiffre qui montre les graves problèmes de violence et d'intimidation auxquels les étudiants sont confrontés dans le pays et qu'ils ont besoin de soins complets pour leur confinement.

