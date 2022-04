Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Ce dimanche, le bureau du procureur général a fait état du soi-disant « gourou » des armes, Carlos Alberto Zuluaga Arroyave, qui serait l'un des plus grands fabricants et revendeurs d'armes à feu pour des organisations criminelles.

Cet homme aurait passé près de 15 ans dans l'achat, l'assemblage et la vente d'armes. Les éléments de preuve indiquent qu'il aurait obtenu des fusils, des mitrailleuses, des lance-grenades, entre autres, qui auraient été extraits des quartiers généraux militaires de Cundinamarca, Tolima et Meta, ainsi que sur le marché clandestin.

Apparemment, il a préparé les armes dans un atelier artisanal où il a vécu et, par la suite, les a vendues aux structures du « clan du Golfe » à Antioquia et à Cordoue, aux dissidents des FARC à Meta, Caquetá et Cauca ; et à l'ELN dans le sud-ouest du pays.

En outre, ce qui a attiré l'attention dans l'enquête, selon les autorités, c'est que Zuluaga Arroyave vendait des armes parallèlement à des groupes dissidents et à l'ELN à Cauca, pour s'affronter sur le différend sur les itinéraires du trafic de drogue.

Le pistolet « Guru », comme il serait connu pour sa criminalité, a été capturé avec sa femme, Rosa Helena Maya Ramírez, dans le quartier de Normandie, dans l'ouest de Bogotá. Le bâtiment avait pour façade un établissement commercial pour les compositions florales. Cependant, sur place, ils ont trouvé l'atelier d'assemblage d'armes et certaines pièces pour fusils.

Pour sa part, un procureur de la Direction spécialisée contre les organisations criminelles a inculpé le couple de crimes tels que : concert pour commettre des crimes ; fabrication, trafic et port d'armes, de munitions à usage restreint, pour l'usage exclusif des forces armées ou d'explosifs ; et illicite enrichissement des individus. Les détenus doivent se conformer à une mesure de sécurité dans un centre pénitentiaire.

Il est à noter que Carlos Alberto Zuluaga Arroyave avait fait l'objet de deux procédures de recherche et de recherche à Bogota, en juillet 2020. Dans l'une des procédures, dans un local commercial du centre-ville de San Andresito, ils ont saisi quatre fusils, trois lance-grenades, 700 pièces de mitrailleuses, des munitions et 34 000 000 dollars en espèces ; dans l'autre, détenu dans le quartier de Toberín, ils ont également trouvé des fusils et 28 200 000 dollars.

