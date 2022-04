COVID-19 : ce dimanche 10 avril, les vaccinations se dérouleront jusqu'à 7 heures du soir

Il n'y a aucune excuse pour ne pas se faire vacciner ! Afin de poursuivre le processus de vaccination et de vacciner les Péruviens contre la COVID-19, Minsa continue d'organiser des campagnes pour mener à bien les programmes.

C'est pourquoi, la directrice de la vaccination du ministère de la Santé, María Elena Martínez, a rappelé que grâce à la stratégie « Je vaccine le Pérou, complétez la dose qui vous manque », il y aura aujourd'hui dimanche 10 avril différents points de vaccination à Lima et dans le reste du pays afin que toute la famille puisse mener à bien ce processus et ainsi éviter de nouvelles vagues.

Les personnes qui n'ont pas encore appliqué la première dose ou qui ont encore la deuxième, la troisième ou la quatrième dose en attente, si elles ont plus de 70 ans, peuvent le faire le dimanche qui se terminera à 19 heures.

Le responsable de Minsa a souligné que grâce à cette stratégie, des familles entières allaient être vaccinées. Il a également assuré qu'ils ne baisseront pas la garde, le défi étant de vacciner plus de 90% de la population cible au Pérou.

« Les vaccins sont sûrs et efficaces, donc la vaccination s'adresse à toute la famille, les grands-parents peuvent prendre leur quatrième dose, les parents pour la troisième et les enfants pour la deuxième, nous les attendons tous avec des spectacles divertissants et amusants », a déclaré le responsable des vaccinations.

Martínez a rappelé aux parents et aux soignants que pour la Journée de la fille et du garçon péruviens, il y aura des tirages au sort pour leurs vaniteux à chaque point de vaccination.

Foto del lunes de un centro de vacunación contra el coronavirus en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda REUTERS

CE QUE VOUS DEVEZ GARDER À L'ESPRIT

Rendez-vous au centre de vaccination le plus proche de chez vous si vous appartenez à l'un des groupes suivants :

Les filles et les garçons de 5 à 11 ans qui ont besoin de leur première ou de leur deuxième dose.

Les adolescents âgés de 12 à 17 ans qui ont besoin de leur première, deuxième ou troisième dose (5 mois après la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19).

Les personnes de 18 ans et plus qui ont besoin de leurs première, deuxième et troisième doses (3 mois après la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19).

Les personnes en retard d'un autre âge qui ont besoin d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième dose.

Les patients ayant reçu un diagnostic de cancer qui ont besoin de leur première, deuxième, troisième ou quatrième doses.

Les personnes présentant des facteurs de risque ou une comorbidité (selon les protocoles de vaccination contre la COVID-19 pour ce groupe de personnes).

Vous pourriez recevoir l'application de votre quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 :

- Si vous avez 70 ans ou plus et 5 mois après la troisième dose.

- Si vous êtes un patient immunodéprimé et 5 mois après la troisième dose.

- Si vous faites partie du personnel de santé et 5 mois après votre troisième dose.

Vacuna para niños. | Foto: Agencia Andina

FAITES ATTENTION

Si vous n'apparaissez toujours pas sur le registre, présentez-vous avec votre carte d'identité au centre de vaccination le plus proche. Le ministère de la Santé met à jour les informations.

Si possible, téléchargez et remplissez le formulaire de consentement éclairé. Emportez-le avec votre carte d'identité pour accélérer le processus.

Si vous n'avez pas la carte d'identité physique de votre enfant à portée de main, vous pouvez présenter son certificat de naissance, une preuve de notes, une carte de vaccination ou un document de baptême.

CONTINUEZ À LIRE