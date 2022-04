Ce dimanche 10 avril, jour de la journée de révocation du mandat, Ángel Ávila, représentant du PRD auprès de l'INE, a annoncé que son parti demanderait l'annulation de l'exercice consultatif, en raison de diverses irrégularités survenues avant et pendant la journée.

Au cours d'une série de déclarations faites aux médias, le porte-drapeau du Parti de la révolution démocratique (PRD) a souligné que « ce processus signifiera un avant et un après dans les processus électoraux », et a donc averti qu'il devait y avoir un précédent qui condamne l'intervention du fédéral gouvernement.

Pour justifier son intention, Ávila a rappelé quand le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ironique la position de l'opposition et déclaré « ne venez pas me voir avec l'histoire que la loi est la loi » au cours d'une matinée qui a traité de la question de la révocation du mandat. À cet égard, il a déclaré qu'il était contradictoire que ce soit le président qui affirme que, le 1er décembre 2018, il a juré de protéger et de respecter la Constitution.

En plus de cela, cela a attiré le temps où Adán Augusto López Hernández, chef du ministère de l'Intérieur (Segob), a utilisé les ressources de la Défense nationale pour assister à un événement et promouvoir la révocation du mandat, car il a pris un avion de la Garde nationale (GN ) à Sonora, a participé à un événement politique et a déclaré « n'écoutez pas les directeurs de l'INE, ils s'en vont ».

Dans ce contexte, le perrédiste a ironique et interrogé le gouvernement, car, dans un exercice d'empathie, il a posé la question de savoir ce que les habitants de Veracruz, Zacatecas et Michoacán, qui ont subi les résultats de la politique de sécurité d'AMLO et voient que le GN a fourni une partie de son des infrastructures au service du prosélytisme de López Obrador.

Comme si cela ne suffisait pas, il a présenté une publication du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) publiée sur son compte Twitter officiel, qui encourage les citoyens à participer à la première révocation du mandat tenue au Mexique.

Ainsi, le PRD présentera un processus de nullité totale de la révocation du mandat en raison de « l'intervention systématique » des fonctionnaires et du président de la république lui-même, ceci parce qu'ils veulent créer un précédent pour le processus électoral de 2024, où une nouvelle présidence sera définie.

Enfin, il convient de noter que le mouvement Morencia Nacional (Morena), le parti de López Obrador, émerge comme la manifestation politique avec le plus de sympathisants, les sondages positionnant Marcelo Ebrard et Claudia Sheinbaum comme leaders des préférences électorales, ce qui pourrait représenter un possibilité qu'il y ait continuité avec le gouvernement d'AMLO. Par conséquent, le PRD, qui fait partie de la coalition Going for Mexico, insiste sur le discours provisoire, afin que les élections de 2024 se déroulent de la manière la plus démocratique possible.

