Vidéo : un homme affronte des voleurs présumés à la station TransMilenio de Banderas

Une vidéo a enregistré le moment où un homme, uniquement aidé à l'époque par un parapluie avec lequel il a vu deux hommes agressés à TransMilenio, a affirmé se défendre alors qu'il soulignait qu'il tentait de les braquer.

Les images montrent comment, depuis l'extérieur de l'un des bus de transport articulés, une personne apparemment obscurcie insulte et invite deux hommes à se rendre à la gare pour les affronter.

Ce moment a attiré l'attention des personnes qui attendaient d'autres itinéraires à proximité, en plus de celles qui se trouvaient à l'intérieur du bus en question. Depuis lors, certains utilisateurs se sont rassemblés et ont lancé une sorte de corralling et d'attaques physiques contre les deux criminels présumés.

Cela pourrait vous intéresser : le directeur de la police nationale a appelé à accélérer les enquêtes sur les abus sexuels d'un patrouilleur à Bogota

Sur place, l'un des hommes qui a été confronté, coiffé d'une casquette rouge et d'une veste bleue, est sorti du bus déterminé à riposter, mais immédiatement, après une courte course-poursuite, il s'est enfui du côté de la gare de Banderas à Kennedy.

Pendant ce temps, l'autre homme, qui serait son complice, portait une veste blanche et un jean. En plus d'une valise, il était entouré des personnes qui se sont réunies pour défendre l'homme qui disait vouloir le voler.

Ce criminel présumé n'a rien pu faire alors qu'il a été agressé par plusieurs personnes et détenu jusqu'à l'arrivée d'une certaine autorité de TransMilenio ou du personnel logistique.

La vidéo a été capturée par un autre utilisateur qui a remarqué la situation :

La situation n'est pas isolée dans le système de transport le plus important de la capitale, puisque, selon le Secrétariat de la sécurité de Bogotá, au cours des deux premiers mois de l'année seulement, plus de 1 400 vols ont été commis à TransMilenio, ce qui représente environ 25 vols par jour.

Pendant ce temps, la conseillère Diana Diago, du Democratic Center, a déclaré qu'en 2021, le nombre de vols qualifiés avait atteint 3468 dans les gares, tandis que dans d'autres données, Diago indiquait à l'époque que dans les bus, le chiffre était supérieur à 3000 cas, une situation calculée sur les itinéraires alimentaires avec un chiffre similaire.

Récemment, dans le bilan présenté par le bureau du maire de Bogotá, intitulé « Plus de 25 000 yeux Atentos », certaines des stratégies actuellement mises en œuvre dans le système de transport ont été révélées, cherchant à synchroniser un plan d'urgence avec tous les acteurs logistiques qui aident au TransMilenio fonctionnement dans chacune des stations.

Le rapport indique que plus de 70 criminels ont été capturés en flagrant délit, tandis qu'un peu plus de 1 500 armes blanches ont été saisies dans des malles et des bus, ainsi que 11 autres armes traumatiques.

Selon la Personería de Bogotá, les gares les plus touchées et ayant connu le plus de vols en 2021 étaient celles du tronc nord, de l'avenue Caracas au sud ainsi que de la Calle 80.

De même, le NQS, bien qu'il soit l'un des moins touchés par les vols qualifiés : la tendance est que les victimes ont tendance à se diriger vers le sud. En ce qui concerne les gares, TransMilenio et Personería ont convenu que l'Avenida Jiménez, le portail nord et le portail sud sont les endroits où les vols se produisent le plus, entre autres ceux survenus par les entités.

CONTINUEZ À LIRE :