Vidéo : explosif désactivé à Chinacota dans le Norte de Santander

Vendredi soir, la police anti-explosive a fait exploser de manière contrôlée un engin apparemment abandonné pendant plusieurs jours sur la route menant à la municipalité touristique de Chinacota (Norte de Santander) et qui est l'une des plus visitées pendant la Semaine Sainte.

« Cet après-midi, nous avons été informés par une coopérative du réseau de participation civique du département au sein du réseau routier qu'il y avait un objet suspect sur une colline près de la municipalité de Chinacota, qui a immédiatement activé les protocoles que nous avons pour ces situations », a déclaré le colonel Carlos Martínez, commandant de la police du département.

Face à la situation, l'agent a indiqué que des experts en matière d'explosifs étaient tenus de faire exploser l'engin de manière contrôlée.

« Les unités spécialisées sont déplacées, la zone est bouclée et immédiatement, selon le diagnostic d'une éventuelle charge explosive, elles sont détruites, la neutralisant et évitant tout dommage collatéral. La situation a déjà été neutralisée, la route est rétablie, la police patrouille dans la région. Nous avons également le soutien de l'Armée nationale et nous restons attachés à la sécurité de Norte de Santander », a-t-il dit.









Le colonel Martínez a attribué l'installation de l'explosif à la guérilla de l'Eln, qui a récemment mené une frappe armée dans le Catatumbo.

« Les informations et l'expertise nous indiquent que cette accusation avait été abandonnée il y a plusieurs jours par des terroristes, peut-être lorsque l'Eln a exercé la contrainte ces derniers jours dans différentes parties du département, sans penser comme d'habitude aux dommages qu'ils auraient pu causer aux civils, aux enfants et aux civils personnes de la société qui transitent par cette région montagneuse », a-t-il ajouté

L'officier a invité les citoyens à continuer de signaler par la ligne 123 toute situation similaire afin de continuer à protéger les citoyens et a déclaré que sur les routes du département, la police et l'armée assuraient la sécurité des voyageurs pendant la Semaine Sainte.





