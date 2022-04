Selon la BCR, les réductions d'impôts devraient être transférées à la baisse des prix des denrées

Una clienta compra productos en la discoteca LGBTQ+ Valetodo Downtown, que reabrió sus puertas como una tienda de alimentos mientras dure la restricción de cierre para clubes nocturnos debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), en Lima, Perú. 30 de junio de 2020. REUTERS/Sebastián Castañeda

} Ce vendredi, la Banque centrale de réserve (BCR) souligne que lorsque la règle qui exonère les aliments ayant la plus forte incidence dans le panier familial de base (viande de poulet, pain, œufs, huiles comestibles et sucre raffiné) de la taxe générale de vente (IGV) entrera en vigueur, elle devrait être déplacée vers une baisse des prix de ces aliments pour le bien-être des ménages péruviens.

« Les réductions d'impôts devraient être transférées aux prix, ce qui entraînera une baisse des pressions inflationnistes à court terme, ce qui devrait certainement être attendu », a déclaré le directeur central des études économiques de la BCR, Adrián Armas.

Il a ensuite expliqué les conséquences qui suivront cette mesure de la réduction des taxes sur certains produits du panier familial. « Une fois cela appliqué (exemption de l'IGV pour les principaux aliments du panier familial de base) on s'attendrait à ce qu'il bouge à des prix plus bas, évidemment », a-t-il ajouté.

À son tour, Adrián Armas a estimé que cette mesure devait être transitoire, car sinon elle pourrait avoir des implications fiscales.

« Il faut également se rendre compte que ce sont des revenus qui font partie de la source de financement du budget chaque année et ne doivent pas être des mesures permanentes, mais transitoires », a expliqué le directeur central des études économiques de la BCR.

« On s'attendrait à ce que lorsque les prix internationaux baissent et que ces pressions inflationnistes baissent, la mesure soit inversée, considérant, en outre, que les prix élevés des carburants qui sont actuellement produits sont corrigés », a-t-il dit.

Et c'est cela, rappelons-nous que jeudi dernier, le Congrès a approuvé le projet de loi visant à exonérer la taxe générale de vente (IGV) sur les produits de première nécessité jusqu'en décembre de cette année, afin d'amortir la hausse des prix.

Cette initiative, présentée par le pouvoir exécutif, ainsi que les bancs d'Acción Popular, Fuerza Popular, Peru Libre et Democratic Peru, a recueilli 97 voix pour, 9 contre et 2 abstentions.

Ce règlement vise à créer un mécanisme pour l'utilisation et le retour du crédit d'impôt IGV accumulé qui aurait taxé l'acquisition de matières premières et d'intrants et d'autres produits ou services utilisés dans le processus de production alimentaire qui sont exemptés par cette loi.

QUELS SONT LES PRODUITS EXEMPTÉS DE L'IGV ?

L'exemption couvre l'importation ou la vente intérieure d'aliments tels que le poulet, les œufs, le lait, la farine de blé, les nouilles, le sucre et les produits à base de viande : bœuf, porc, cochon d'Inde et alpaga. Cependant, la loi approuvée ajouterait d'autres aliments.

