Profil de la Vuelta a Turquía 2022, où Nairo Quintana décrochera un nouveau titre cette saison

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

Le cycliste Boyacense Nairo Quintana, d'Arkea Samsic, entamera une nouvelle compétition ce dimanche au Tour de Turquie 2022, une course qu'il n'a jamais faite et qui remplit son équipe et ses fans d'attentes, étant l'un des plus susceptibles de remporter le titre.

Le caféiculteur est prêt à faire ses débuts dans cette manche, après quatre courses de très haut niveau, puisque jusqu'à présent, Quintana a remporté deux victoires d'étapes et deux victoires au classement général : dans le Tour des Alpes-Maritimes et le Tour de la Provence jusqu'à présent cette année.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

Nairo s'est également montré en bonne condition, remportant les 5e et 4e places au classement général du Paris Nice et de la Vuelta a Catalunya face à de très forts rivaux tels que le triple vainqueur de la Vuelta España, Primoz Roglic, et le Portugais Joao Almeida, qui s'est également démarqué cette année.

Outre Nairo, d'autres Colombiens participeront à la compétition, comme son frère Dayer qui sera son écuyer le plus important sur la montagne ; Brandon Rojas, avec le Drone Hopper Androni Giocattoli, et Johan García avec la Caja Rural de España.

La course comptera plus de 1200 kilomètres au total et 12 cols de montagne dans lesquels les caféiculteurs seront les protagonistes.

Le Tour de Turquie 2022 comprendra huit étapes et se déroulera du 10 au 17 avril, à partir du premier jour de Bodrum, jusqu'à Kuşadas sur environ 202 km, où il y aura des cols de moyenne montagne.

La deuxième étape sera longue de 156 km et se déroulera entre Selçuk (Efes) et Alaçatı. Là, les sprinters seront les principaux protagonistes, tandis que les favoris s'occuperont de ce qui sera la troisième étape, qui aura une disposition essentiellement plate et qui pourrait avoir des zones où les vents de travers font mal.

Entre Izmir (Konak) et Manisa (parc Spil Milli), le quatrième jour aura lieu avec un parcours de 146,3 km. Les grimpeurs devront être vigilants, car le parcours ne comporte qu'un seul col de 1ère catégorie, mais ce sera dans les 13,9 derniers kilomètres et permettra de définir au préalable le classement général.

Les sprinteurs de la cinquième journée auront une autre chance de remporter la victoire sur une distance de 186 km à partir de Manisa à Ayvalık, tandis que dans la 6e étape, les pistes mettront la plus grande difficulté de la journée entre les sites d'Edremit (Akçay) et d'Eceabat (57. Alay Şehitliği) séparés par 201,5 km.

La septième étape, la moyenne montagne, réapparaît avec deux cols de montagne entre Gelibolu et Tekirdağ, qui compte 131 km et le dernier jour, le huitième, se déroulera dans la capitale, Istanbul, à environ 137 km de parcours et où un circuit marquera la fin, bien qu'il n'y ait qu'une montée de 3e catégorie où le nouveau sera connu champion de la ronde ottomane.

On espère que Nairo Quintana pourra réaliser ce nouveau triomphe pour son record, son équipe et la Colombie qui l'a toujours soutenu dans les différentes compétitions dans lesquelles il s'est produit jusqu'à présent en 2022.

