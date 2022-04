Mexicable à Edomex : quel est l'itinéraire, le coût, les horaires et ses gares

Le projet de la ligne Mexicable 2 mesure 8 kilomètres de long et le gouvernement de l'État du Mexique a annoncé qu'il serait prêt d'ici le second semestre 2022.

Le temps de transfert approximatif est de 29 minutes, il aura 238 cabines, deux terminaux et 5 stations, l'itinéraire sera d'Ecatepec à Indios Verdes à Mexico ; le transport fournira un service à haute altitude, le design a été développé par une société mexicaine.

Alfredo del Mazo, gouverneur de l'État du Mexique, a déclaré via son compte Twitter officiel que la ligne mexicable 2 reliera Ecatepec et Tlanepantla à CDMX, en plus de se connecter avec la ligne 1, Mexibús, Cablebus, Metro Indios Verdes et Metrobús. La visite se fera à travers les hautes zones de Tlalnepantla dans la Sierra de Guadalupe afin que les personnes originaires de lieux isolés aient accès à davantage de services de transport en commun.

Quels sont les coûts et les horaires de Mexicable ?

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

* Le tarif individuel coûte 9 pesos, il est payé avec la carte Mexipase qui peut être achetée aux bornes de recharge situées dans toutes les gares du transport. Les personnes de plus de 60 ans sur présentation de leur carte INAPAM actuelle ; les filles de moins de 5 ans et les personnes handicapées ne paient pas.

Leurs horaires sont les suivants :

* Du lundi au vendredi de 4 h 30 à 23 h 00

* Le samedi de 5 h 00 à 22 h 00

* Le dimanche de 7 h 00 à 22 h 00.

Avantages du Mexicable et du tracé de la ligne 1

La visite commence d'un côté du Cerro Gordo, passe par la ville de Santa Clara, l'autoroute Mexique-Pachuca et dans le quartier de Hank González, où elle continue parallèlement à l'avenue San Andrés et se termine à La Cañada. Il se compose de sept stations, parmi ses avantages :

* La connexion à des zones isolées avec un accès difficile aux transports en commun existants dans l'Edomex.

* Améliore la mobilité dans la zone et réduit les temps de transfert.

* Il utilise l'énergie solaire et électrique pour cette raison, son niveau d'émission est faible et ne produit pas de déchets, en plus de réduire plus de 17 000 tonnes de dioxyde de carbone.

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* Le Mexicable dispose de 36 poteaux de ligne d'une hauteur de 35 mètres, sa capacité quotidienne par heure est de 3 000 utilisateurs dans chaque direction, il dispose de 185 cabines d'une capacité de 10 personnes chacune et le parcours se fait en 19 minutes entre les terminaux.

Stations de ligne 1

* Santa Clara qui se trouve sur l'Avenida Jose María Morelos numéro 431, au coin de la rue Mezquite, quartier Santa Clara Coatitla. * Hank González sur l'Avenida Camino a San Andrés numéro 81 au coin de la rue José Vasconcelos, quartier Hank Gonzalez, à proximité se trouve le parc du Bicentenaire et le École préparatoire officielle 128. * Tablas del Pozo passe par l'avenue Camino a San Andrés numéro 15, au coin de la rue Xochitenco, quartier Hank González. * Tablas del Pozo passe par l'avenue Camino a San Andrés numéro 15, au coin de la rue Xochitenco, quartier Hank González, les lieux à proximité sont le Mexicable Commercial Passage, la délégation municipale de Los Bordos.

* Los Bordos sur la même avenue et à proximité se trouve le lycée technique 98.

* Deportivo sur l'Avenida Camino a San Andrés numéro 26 au coin de la Calle Mora, Colonia Los Bordos, l'un des lieux d'intérêt à proximité est le parc de fitness.

* La Cañada : La place civique et l'église sont des endroits proches de la gare.

