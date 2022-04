Magaly Medina taquine Brunella Horna pour ne pas s'être engagée envers Richard Acuña après 4 ans ensemble

Brunella Horna a fait l'objet de critiques de Magaly Medina pour ses conseils Sheyla Rojas, qui a fait un an avec son petit ami Sir Winston, pour obtenir une manucure le jour de son anniversaire, parce qu'on lui demanderait probablement de l'épouser ce soir-là. Cela a suscité les rires de la journaliste de l'émission, estimant que l'animatrice d'America Hoy était la moins appropriée pour s'exprimer sur le sujet.

Lors de la diffusion de Magaly TV La Firme, ce vendredi 8 avril, la 'Magpie' a rappelé à Brunella qu'elle entretient déjà une relation amoureuse de quatre ans avec Richard Acuña, fils de l'ancien candidat à la présidence Cesar Acuña. Cependant, jusqu'à présent, ils ne sont pas engagés car, apparemment, le politicien n'est pas prêt à monter sur l'autel.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

« Je me demande si Brunella reçoit une manucure à chaque anniversaire. Chaque anniversaire, ou le jour où vous célébrez quelque chose, vous allez vous faire exfolier les mains, enlever vos callitos, tout hydrater. Elle pensera que Richard viendra avec sa bague et qu'elle l'attend avec des ongles peints. La pauvre femme se fait manucure depuis quatre ans et rien », a commenté le présentateur télé.

Il a également critiqué le fait de penser au mariage à une date aussi spéciale qu'un anniversaire. « N'y a-t-il rien d'autre auquel tu ne peux pas penser ? C'est la première année... Il y a des filles qui sont nées avec une puce dans la tête, à qui elles pensent simplement que pour réussir dans la vie, elles doivent trouver un mari pour leur donner une bague », a-t-elle déclaré avec indignation.

JANET BARBOZA N'A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉE PAR LES CRITIQUES

Le populaire « Rulitos » a également été durement remis en question par Medina. Et le truc, c'est que l'animatrice de télévision a rappelé à Janet Barboza qu'elle n'est pas mariée non plus. En outre, il s'est moqué du fait que son partenaire Miguel Bayona, avec qui il est aux États-Unis depuis plus de trois ans, a est aux États-Unis depuis des mois.

« Pourquoi insistez-vous sur Sheyla Rojas si elle n'a qu'un an ? Si elle a un petit ami virtuel, aucun petit ami ne l"a fait. Votre sac à main n'est pas là. Il est sorti et ils ne lui ont même pas donné cette bague qui vient dans les bonbons dans un sachet. Ils ne lui ont rien donné ! », a-t-il déclaré en riant.

« La bague n'est pas nécessaire. C'est ce qu'un homme te donne parce qu'il est amoureux de toi, pense que tu es l'amour de sa vie, et qu'il veut t'épouser. Il veut construire un avenir avec toi. Ce n'est pas que tu lui demandes, c'est moche de mendier une bague. C'est impropre à une femme digne », a-t-il ajouté.

Magaly Medina s'en est pris aux chauffeuses d'America Hoy pour avoir insisté pour que Sheyla Rojas se fiance avec Sir Winston. (VIDÉO : ATV/Magaly TV La Firme)

QUAND ONT-ILS DEMANDÉ À MAGALY MEDINA DE L'ÉPOUSER ?

La présentatrice a rencontré son mari Alfredo Zambrano en 2008, après avoir passé 76 jours en prison pour Paolo Guerrero étui. Deux ans plus tard, à la fin de 2010, ils ont commencé une relation amoureuse. Cependant, comme tous les couples, leur romance a connu des hauts et des bas, et ils se sont séparés en 2015, date à laquelle le notaire a entamé une liaison éphémère avec Giuliana Rengifo.

Cependant, huit mois d'éloignement ont aidé le ténor à comprendre que Magaly était l'amour de sa vie, alors il l'a demandée en mariage dès qu'ils ont repris leur relation . Le couple s'est marié le 9 décembre 2016 dans un mariage civil, auquel Brunella Horna a ironiquement assisté. C'est ainsi que la « Magpie » a dit oui après avoir été avec Zambrano pendant 5 ans.

