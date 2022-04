L'Ukraine espère pouvoir devenir candidate à l'adhésion à l'Union européenne cette année

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea afuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica. 14 de noviembre de 2018. REUTERS/Francois Lenoir

La vice-première ministre chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, Olga Stefanishina, a exprimé son espoir qu'en juin 2022, lors du sommet des dirigeants de l'Union européenne, l'Ukraine puisse devenir candidate à l'adhésion.

« Nous espérons que lors du sommet des dirigeants de l'Union européenne en juin de cette année, l'Ukraine deviendra candidate à l'adhésion, et ce processus ouvrira de nouveaux horizons politiques, mais surtout des horizons financiers pour nous », a-t-il déclaré, selon l'agence de presse Interfax.

En fait, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis ce vendredi depuis Kiev, où elle a rencontré le président Volodymir Zelensky, d'accélérer l'adhésion du pays à l'Union européenne.

« Nous allons accélérer ce processus autant que possible, tout en veillant à ce que toutes les conditions soient respectées », a déclaré Von der Leyen après avoir remis le questionnaire d'adhésion au président ukrainien.

Ucrania sigue a la espera de formar parte de la UE

Ce document est la pièce maîtresse de l'avis élaboré par l'exécutif européen pour donner son avis sur les options d'un pays candidat pour rejoindre le club communautaire. « C'est là que commence la route vers l'UE. Nous serons à votre disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour travailler avec cette base commune », a-t-il déclaré au président ukrainien.

Le long processus d'élargissement n'est pas le seul obstacle à l'aspiration de l'Ukraine à s'engager sur la voie rapide, car certains États membres au sein de l'UE hésitent à accélérer les procédures fondées sur le mérite.

Un autre élément de l'équation est la situation des pays des Balkans, qui se sont engagés dans le processus d'adhésion à l'UE depuis plus de dix ans et sans aucun signe de pouvoir accéder au bloc à court terme.

PARTICIPATION À L'OSCE

En revanche, en raison de la dernière attaque contre une gare de la ville de Kramatorsk, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, a assuré sur son profil Twitter officiel que « l'agression de la Russie et les atrocités injustifiées ont fait voler en éclats les fondements de l'acte final d'Helsinki ».

« La participation de la Russie à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) constitue une menace pour la sécurité et la coopération en Europe. Si l'OSCE ne dispose pas de mécanismes de suspension appropriés, établissez une procédure et supprimez-les », a-t-il exigé.

Plus tôt cette semaine, la Mission spéciale d'observation (SMM) de l'OSCE en Ukraine a achevé l'évacuation temporaire de tous ses membres internationaux, selon un communiqué publié sur le site Web de l'agence.

« Avec l'achèvement de cette évacuation temporaire, les activités d'information sont suspendues, mais les installations et les avoirs sont préservés en prévision d'un retour aux opérations en Ukraine », a-t-il déclaré jeudi.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :