L'Ukraine a indiqué que les troupes russes avaient violé des mineurs pendant leur occupation dans la ville de Bucha

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

La commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien, Liudmila Denisova, a dénoncé vendredi que les troupes russes avaient violé des mineurs lors de leur occupation de la ville de Bucha, près de la capitale, Kiev.

Denisova a publié un message sur sa page Facebook répertoriant le cas d'au moins deux mineurs, une fille de quatorze ans et un garçon de onze ans, qui auraient été violés par les occupants russes.

Dans ce contexte, Denisova a exhorté l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations Unies à enquêter sur ces faits.

« Il n'y a aucun endroit sur terre ou en enfer où ces criminels racistes puissent échapper à la vengeance », a déclaré le député ukrainien, qui a insisté sur le fait que le viol est « strictement interdit » par la Convention de Genève de 1949 sur le droit international humanitaire.

Las tropas rusas son acusadas de masacrar a la población civil de Bucha durante sus ataques REUTERS

D'autre part, l'administration militaire de Kryvyi Rog, une ville située dans la partie centre-sud du pays entre Mikolaev et Zaporijia, a également signalé des cas de civils ukrainiens violés par des soldats russes, selon l'agence allemande DPA.

ATTENTAT À KRAMATORSK

Au moins 50 personnes ont été tuées, dont quatre enfants, et 100 autres ont été blessées ce vendredi lors d'une attaque à la roquette sur Kramatorsk , une ville de l'est de l'Ukraine, où des centaines de personnes attendaient un train pour quitter la région.

« Plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été blessées suite à des tirs de roquettes sur la station (...) Il s'agit d'une attaque délibérée », a déclaré Oleksander Kamyshin, chef de la compagnie de chemin de fer ukrainienne Ukrzaliznytsia, dans Telegram.

Quelques instants plus tard, les services de secours ont signalé qu'il y avait eu au moins 50 décès.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a déclaré vendredi qu'il s'attendait à une « réponse mondiale forte » des premières puissances mondiales à la suite de l'attaque russe contre la gare de la ville ukrainienne de Kramatorsk, dans la région de Donestk.

« Comme le massacre de Bucha, comme beaucoup d'autres crimes de guerre russes, l'attaque au missile de Kramatorsk doit être l'une des accusations devant les tribunaux (internationaux), ce qui arrivera sûrement », a déclaré le président ukrainien dans son discours en soirée, selon un communiqué présidentiel.

Zelensky a déclaré qu'il y aurait un effort mondial pour établir ce qui s'est passé « minute par minute » lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. « Qui a fait quoi, qui a donné les ordres. D'où vient le missile, qui le portait, qui a donné l'ordre et comment l'attaque a été coordonnée », a ajouté le président, avertissant que « la responsabilité est inévitable ».

« Les propagandistes de l'Etat russe étaient tellement pressés de transférer la responsabilité de l'attaque aux forces ukrainiennes qu'ils ont accidentellement blâmé la Russie », a-t-il dit, ajoutant que l'agence de presse russe Spoutnik avait rapporté que l'attaque « avait été infligée alors que les missiles étaient encore dans les airs ».

(Avec des informations d'Europa Press)

