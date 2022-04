Luis Diaz vs Manchester City : tout ce que vous devez savoir sur le match le plus important de Premier League

L'un des matchs les plus attrayants du week-end arrive. Liverpool visitera Manchester City en Premier League et on peut déjà s'attendre à ce que ce soit un match plein d'émotions en raison des grands protagonistes sur et en dehors du terrain. Les deux clubs sont situés en haut du tableau et tout au long de la saison, ils ont montré leur intention de devenir champions. Il n'y a plus qu'un point de différence entre la première et la deuxième place, donc la victoire pourrait déterminer le championnat.

Liverpool arrive à un grand moment après avoir battu le Benfica 1-3 en Ligue des Champions. Le match au Portugal a permis à Jürgen Klopp d'avoir une vision différente du jeu, en essayant deux modèles d'attaque différents, l'un avec Salah et Mané et l'autre avec Firmino et Jota, le seul facteur qui n'a pas été modifié dans ces schémas était le Colombien Luis Díaz, qui a brillé au stade Da Luz à Lisbonne.

En revanche, Manchester City a également fait de même en Ligue des champions en battant l'Atletico Madrid par la moindre différence à l'Etihad Stadium. Un match serré dans lequel l'équipe de Guardiola n'a pas été claire pendant quelques instants, mais après plusieurs tentatives, Kevin De Bruyne a finalement brisé l'égalité au tableau de bord.

La Premier League n'est pas encore définie, c'est clair, mais deux clubs se positionnent comme les grands candidats pour remporter le titre, Manchester City, qui mène le classement avec 73 points et une différence de buts de +52, et Liverpool, deuxième du tableau avec 72 points et +57 de différence de buts. Chelsea, qui est troisième, compte 10 points de retard sur l'équipe de Klopp, tandis que Tottenham, quatrième, compte 57 points.

Avec huit dates restantes pour terminer le tournoi, le prochain match pourrait marquer l'écart définitif qui permettra à l'un des deux clubs de remporter le titre de Premier League, ceci si l'on tient compte du nombre moyen de matches gagnés et perdus par les clubs tout au long de la saison. City a gagné 23 matchs, a égalé 4 et perdu trois fois, tandis que les Reds en ont gagné 22, ont égalé 6 et n'en ont perdu que deux.

Sur les cinq derniers matches au cours desquels Liverpool a visité Manchester City à l'Etihad Stadium pour la Premier League, ils n'ont pas été en mesure de marquer trois fois, l'équipe de Guardiola a donc réussi à se consolider à trois reprises et deux d'entre elles par déroute.

- 8 novembre 2020 - Manchester City 1-1 Liverpool | Buts : Salah (13′) et Gabriel Jésus (31′)

- 2 juillet 2020 - Manchester City 4-0 Liverpool | Buts : De Bruyne (25′), Sterling (35′), Foden (45′) et Oxlade-Chamberlein (66′)

- 3 janvier 2019 - Manchester City 2-1 Liverpool | Buts : Aguero (40′), Firmino (64′) et Sané (72′)

- 9 septembre 2017 - Manchester City 5-0 Liverpool | Buts : Aguero (24′), Gabriel Jésus (45′ et 53′) et Sané (77′ et 90′)

- 19 mars 2017 - Manchester City 1-1 Liverpool | Buts : Milner (51′) et Aguero (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

Tout d'abord, il convient de noter que parmi les grands protagonistes du match, il y en a deux qui ne sont pas sur le terrain, Pep Guardiola et Jürgen Klopp, qui ont représenté une véritable rivalité sportive et qui sont également les derniers champions de la Premier League. À cela s'ajoutent des modèles avec de grands noms et qui pourraient être les protagonistes de la réunion.

Manchester City : Ederson, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Laporte, Ruben Dias, Walker, Sterling (10 buts), Gündogan, Mahrez, Gabriel Jesus (7 passes décisives) et De Bruyne (10 buts) sont les joueurs les plus répétitifs de l'alignement et qui se sont le plus démarqués tout au long de la saison.

Liverpool : Alisson, Van Dijk, Mohamed Salah (20 buts), Alexander-Arnold (11 passes décisives), Sadio Mané, Matip, Henderson, Robertson, Fabinho, Diogo Jota, Thiago Alcantara et Luis Diaz sont les plus en vue de l'équipe

Le match entre Manchester City et Liverpool pour la 31e date de la Premier League aura lieu ce dimanche 10 avril à 10h30 (heure colombienne) et se jouera à l'Etihad Stadium de Manchester City

