Un moment de tendresse s'est produit récemment, lorsque Luciano, fils de Leticia Calderón, a finalement pu rencontrer l'actrice Marjorie de Sousa, qui est apparemment son amour platonique.

Depuis les dates précédentes, Lety Calderón avait déjà avoué que son fils était amoureux du Vénézuélien, il a donc décidé de planifier un réunion pour les deux pourrait se connaître.

C'est grâce à un flux en direct trouvé sur l'Instagram de Marjorie que la première rencontre a eu lieu et Luciano était extrêmement excité qu'un de ses rêves ait pu se réaliser.

« J'aime vraiment son travail, elle est très belle et j'espère qu'elle mérite un homme comme moi », a déclaré Luciano et en a profité pour lui offrir une bague de l'amitié.

Marjorie de Sousa recibió un anillo de la amistad (Fotos: ig @marjodsousa)

Marjorie a été émue et a remercié le jeune homme pour le détail et en a profité pour envoyer quelques mots d'admiration à Lety Calderón.

« Ici, nous scellons notre amitié et pas seulement avec vous (Luciano), mais aussi avec votre mère parce que je l'admire depuis de nombreuses années, c'était important pour moi, dans ma carrière également parce que je vous admire tellement », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi dans une interview pour De Primermano, Calderón a parlé de la façon dont elle avait planifié la réunion émouvante.

Je l'ai pris avec des mensonges, puis je l'ai mis sur le dos à l'entrée et quand j'ai vu quand il est arrivé (Marjorie) j'ai continué comme si de rien n'était, j'ai attrapé le téléphone et j'ai commencé à enregistrer, mais mon fils a été choqué, je n'arrivais pas à y croire, et j'ai pleuré et pleuré », a commenté l'artiste.

Luciano y Lety Calderón son muy unidos (Foto: Instagram/@letycalderon79)

De même, l'actrice de feuilletons tels que Empire of Lies, Por Amar Sin Law ou Chispita a déclaré qu'elle était très reconnaissante envers Marjorie et qu'elle était très heureuse de la connaître un peu plus, car ses contextes de vie sont similaires.

« Remarquez que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses, évidemment je sais qui il est, et j'avais vu son travail et tout, mais nous n'étions pas d'accord sur quoi que ce soit et je pense que nous nous connectons bien, nous sommes des mamans, nous nous consacrons à nos enfants, nous travaillons, nous traversons l'adversité et oui, en tant que maman, que puis-je vous dire ? , je vous remercie de mon âme, c'est qu'il n'y a pas de mots à remercier, je pleurais et je n'ai pas arrêté de pleurer », a-t-il déclaré.

Lety Calderón a également approfondi le fait qu'il était très ému par les mots que Luciano a dédiés à la femme vénézuélienne.

Marjorie de Sousa es el crush de Luciano (Foto: Instagram)

« S'il y avait plus de personnes trisomiques dans ce monde, ce monde serait différent parce que ce sont de l'amour pur, des sentiments purs et magnifiques, ils ne connaissent pas le mal, mais ces mots m'ont fait pleurer aussi, et c'est pourquoi j'ai dit « bien sûr, j'espère qu'un jour tu trouveras un homme comme mon fils parce qu'ils sont fidèles, gentil, chaque jour mon fils dit 'merci pour tout' », a-t-il ajouté.

Comme elle ne pouvait pas manquer, Calderón a envoyé un message de remerciement à Marjorie et s'est dite excitée d'avoir vu son fils si satisfait de la rencontre qu'il a eue avec son amour platonique.

« Je lui suis très reconnaissante d'avoir pris le temps d'y aller même si Mat (le fils de Marjorie) se sentait un peu mal, mais ce n'était rien de grave, car en tant que mère, vous dites « Je vais annuler », lui a également donné un costume de super-héros de Captain America, non, mon fils est entré dans la maison, comme un ballon à l'extérieur du voiture l'a amené parce qu'il flottait », a-t-il conclu.

CONTINUEZ À LIRE