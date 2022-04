Les États-Unis estiment que la Russie cherche à mobiliser plus de 60 000 recrues pour augmenter sa puissance de combat

FOTO DE ARCHIVO: Soldados rusos en un tanque durante unas maniobras realizadas en el óblast de Leningrado, Rusia, en esta imagen cedida publicada el 14 de febrero de 2022. Ministerio de Defensa de Rusia/Cedido a través de REUTERS

Les États-Unis ont indiqué que Moscou avait perdu 15 à 20 pour cent de sa puissance de combat et chercherait désormais à mobiliser plus de 60 000 recrues et réservistes dans l'est de l'Ukraine pour renforcer la prise de la région orientale du Donbass.

Le nombre d'unités tactiques dans la ville frontalière russe de Belgorod, à 80 kilomètres au nord de Kharkov, serait passé de 30 à 40, a annoncé vendredi un haut responsable de la défense américaine.

Cela implique que 10 000 soldats supplémentaires ont déménagé dans l'est du pays ces derniers jours, comme l'explique le réseau américain ABC News. « Nous pensons que cette zone servira de zone de réapprovisionnement pour les troupes russes. Nous avons vu des indications selon lesquelles certaines unités se dirigent vers Belgorod », a-t-il avoué.

De même, le responsable de la défense américaine a affirmé que la Russie concentrait son énergie et ses efforts dans le sud et l'est du pays. « C'est difficile de dire exactement où se trouvent chacun de ces (soldats), mais nous les avons vus augmenter », a-t-il dit.

En revanche, il a assuré que la « lutte » des huit dernières années dans la région a servi à « familiariser » les deux armées avec le terrain, les centres de population et les lignes de communication, il s'attend donc à « un combat avec des couteaux ». « Cela pourrait être très sanglant et très laid », a-t-il dit.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré la semaine dernière que des informations prédisaient que des dizaines de milliers de réservistes seraient mobilisés pour renforcer les unités russes à la frontière du Donbass après la perte de leurs troupes dans le nord de l'Ukraine.

En outre, les forces armées ukrainiennes ont assuré mardi que la Russie « regrouperait ses troupes » et « concentrerait ses efforts » sur les préparatifs d'une offensive militaire dans l'est du pays, en référence à la région du Donbass, où se trouvent les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

« L'objectif est d'établir le contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk. L'ennemi russe tente d'améliorer la position des unités dans les zones opérationnelles de Tavrita et Pivdennobuzhsky », a souligné l'état-major de l'armée ukrainienne dans un message publié sur son compte sur le réseau social Facebook.

(Avec des informations d'Europa Press)

