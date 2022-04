Le directeur de la police nationale a appelé à accélérer l'enquête sur les abus sexuels commis sur un patrouilleur à Atlántico

Lors de sa visite à Barranquilla (Atlántico), où s'est tenu le XIIIe Sommet d'Ameripol, le général Jorge Luis Vargas, directeur de la police nationale, a demandé aux autorités judiciaires d'enquêter rapidement sur le cas d'abus sexuels dans lequel un patrouilleur appartenant à l'institution a été victime de deux de ses compagnons.

« Nous demandons au bureau du procureur de donner également la priorité à cette enquête. Nous apportons tout le soutien physique, médical et psychologique à notre collègue. Tous les protocoles de loi sont appliqués de manière à être rapidement respectés », ont-ils souligné dans le journal El Heraldo à propos de ce que le haut responsable a déclaré.

Pendant ce temps, sur La W Radio, ils ont souligné que la police apportait tout le soutien au Bureau du procureur général de la nation afin que l'affaire puisse être clarifiée.

« Tout ce qu'ils nous ont demandé leur a été donné afin que l'affaire puisse être clarifiée le plus rapidement possible », ont-ils cité à la radio à propos des propos du général Vargas.

Pendant ce temps, à El Heraldo, ils ont indiqué que l'institution elle-même menait les enquêtes correspondantes.

« Espérons qu'avec la nouvelle loi disciplinaire, nous pourrons avoir une clarification le plus rapidement possible en droit et en termes criminels », a-t-il dit.

L'agression sexuelle contre la femme en uniforme a eu lieu samedi dernier, le 2 avril, après que la victime eut rapporté ce qui s'est passé et identifié deux de ses collègues du Système intégré d'information de la police (Sipol) comme étant les auteurs.

Les événements auraient été présentés le samedi 27 mars, lorsque la femme née à Puerto Colombia (Atlántico) est sortie dans un bar du quartier de Restrepo à Bogotá, avec deux uniformes de l'institution qui faisaient partie de la même spécialité.

Le patrouilleur a porté plainte auprès du public via ses réseaux sociaux. C'est ainsi que l'histoire de cette nuit a commencé : « Dès mon plus jeune âge, mon plus grand rêve était d'être policier. Grâce à mes parents, j'ai réussi à réaliser ce grand rêve, mais aujourd'hui, huit jours de tragédie totale sont en train de se réaliser. »

Une fois au bar, elle et les deux agents de la police nationale ont bu une bouteille de whisky, tout en parlant normalement. Après un certain temps à l'intérieur de l'établissement, la femme perd la mémoire et finit allongée sur une plate-forme près de l'endroit.

C'est ce qu'a déclaré la mère de la victime présumée, au journal El Heraldo de Barranquilla : « Elle s'est retrouvée dans une rue, il y a une vidéo dans laquelle les policiers, ses compagnons, lui ont crié des vulgarités. Après cela, ils ont demandé un taxi et l'ont emmenée à l'appartement où elle vit et c'est là que les sévices ont eu lieu », a raconté la mère de famille.

Dans sa plainte publique, la femme en uniforme a écrit : « personne ne sait ce que j'ai vécu et je ne veux honnêtement pas que quelqu'un d'autre le vive, aujourd'hui j'ai décidé de le rendre public, avec l'intention que quelqu'un puisse m'aider, j'ai très peur, peur de tout ce qui pourrait m'arriver à moi et à ma famille », a-t-elle dit.

« Depuis le 27 mars 2022, je n'arrive plus à dormir, j'ai perdu l'appétit et tout cela parce que deux personnes que je considérais comme des amis à l'époque m'ont violée. Et je n'étais pas à blâmer », a-t-il poursuivi.

Dimanche, lorsqu'elle s'est réveillée nue et sans aucun souvenir, l'agent a appris qu'elle avait été violée. « Je ne comprends pas comment ils pourraient être capables d'être des collègues de travail. En tant que patrouilleurs aussi ! Je ne comprends pas non plus comment la même police, que j'aime tant, ne m'aide pas à accélérer un processus afin qu'elle puisse payer pour ce qu'elle a fait. J'ai vraiment besoin d'aide. Je ne peux plus faire ça », a-t-il terminé son écriture.





