John Jairo Mosquera a raté cette chance de but au Sporting Cristal vs César Vallejo pour la Liga 1

Sporting Cristal vs César Vallejo : l'attaquant John Jairo Mosquera a raté un but clair chance dans le match pour la date 9 du tournoi Apertura de la Liga 1 qui s'est joué au stade Mansiche à Trujillo.

72 minutes après le début du match, un coup de pied du gardien de but de César Vallejo Carlos Grados s'est transformé en une attaque précise du Sporting Cristal avec l'attaquant céleste John Jairo Mosquera comme protagoniste.

L'autorisation du gardien de but Grados s'est terminée sur le terrain opposé et s'est terminée par un tir à la tête qui a retourné l'action offensive de Cristal.

L'attaquant Mosquera a été activé et main dans la main avec Grados. Le gardien de but est sorti à la fin de l'attaquant qui s'est dirigé avec le destin du but, mais son coup est tombé à court.

Mosquera a suivi la trajectoire du ballon, mais le défenseur rival Carlos Ascues a réussi à intercepter le tir et à emporter le but.

Mosquera a raté la chance de but alors que le match était 1-0 en faveur de César Vallejo qui a joué avec neuf hommes pour l'expulsion de Renzo Garcés et Yorleys Mena.

Enfin, Cesar Vallejo s'est imposé 2-0 contre le Sporting Cristal avec des buts de Mena et Beto da Silva sur pénalty.

Le Sporting Cristal a affronté Cesar Vallejo pour la 9e date du tournoi Liga 1 Apertura

Le Sporting Cristal arrive au match avec César Vallejo après avoir perdu 2-0 face à Flamengo est un début en Copa Libertadores. Les Celestes restent invaincus lors de leurs six derniers matches de Ligue 1 avec trois nuls et trois victoires. Le club rimense a égalisé 2-2 avec Melgar (domicile), Academia Cantolao (2-2) au stade Alberto Gallardo et a été 1-1 lors de leur visite à Carlos Stein à Lambayeque. Les victoires ont été contre UTC (3-2 à Lima), 1-0 contre Alianza Lima à Matute et 4-1 contre l'Universidad San Martín.

L'Université César Vallejo mène le duel avec Cristal qui a marqué des points lors de ses quatre récentes apparitions au tournoi Apertura. Trois nuls et une victoire pour marquer six points sur douze possibles. La « Poeta » a distribué des unités avec Sport Boys à Trujillo (1-1), Atletico Grau en tant que visiteur (1-1) et 0-0 avec Carlos Mannucci (stade Mansiche). La victoire était auparavant à domicile contre Alianza Atlético.

L'entraîneur du Sporting Cristal Roberto Mosquera s'est aligné avec Renato Solis, Gianfranco Chavez, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Jesus Castillo, Martin Tavara, Alejandro Hohberg, Fernando Pacheco, Irven Avila et Joao Grimaldo.

Le stratège de Cesar Vallejo, José del Solar, s'est formé auprès de Carlos Grados, Carlos Ascues, Renzo Garces, Orlando Nunez, Jersson Vasquez, Jorge Rios, Frank Ysique, Archimède Figuera, Jairo Velez, Abdiel Arroyo et Yorleys Mena.

