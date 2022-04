Ils signalent que quelque 300 000 jurys votants ont voté deux fois lors des élections du Congrès

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Selon l'initiative Colombia Transparente, près de 300 000 jurys votants lors des dernières élections législatives du 13 mars ont voté deux fois, l'un à la table où ils effectuaient la surveillance et l'autre sur laquelle ils avaient enregistré leurs bulletins de vote.

Sur la station de radio de la MRC, ils ont consulté le chef de cette organisation, Sergio Alzate, qui a assuré que la mauvaise performance avait été calculée.

« Ce n'était pas spontané, les plus de 600 000 jurys votants délibérément, prémédités et prévus par le greffier, ont pu voter deux fois, c'est comme ça que plus de 300.000 d'entre eux l'ont fait », a-t-il dit.

Selon le contrôle qu'ils ont effectué, il a été constaté que les personnes nommées pour surveiller les élections du 13 mars avaient payé aux tables où elles effectuaient leur travail et à la table où leurs bulletins de vote étaient enregistrés.

« Il est vérifié par les procès-verbaux qui contrastent avec les résolutions de nomination dans lesquelles ils votent en tant que jurys votants dans un poste. Mais dans ce même endroit et à une autre table, ils votent en tant que citoyens », a-t-il ajouté à la station.

Pendant ce temps, le reportage télévisé Noticias RCN a indiqué que les éléments de preuve pour ce double vote seront ajoutés à une plainte qui avait été déposée auprès du bureau du procureur général, où ils avaient déjà entamé le processus en octobre 2021.

En outre, ils ont fait valoir que le logiciel qu'ils utilisaient au bureau d'enregistrement permettait le profilage des jurys afin de favoriser les personnes proches du bureau d'enregistrement Alexander Vega.

« Les jurés ont constaté que le registraire national lui-même a envoyé le profil des types de jurys qu'il choisirait pour les membres du Congrès et les candidats au Congrès, afin que les personnes ayant ces profils soient sélectionnées et que, à leur tour, leurs élections les favorisaient », a déclaré Alzate dans cette nouvelle.

Ces allégations sont connues précisément lorsque le bureau du procureur général a annoncé une enquête disciplinaire sur Vega pour le reste des irrégularités qui se seraient produites lors des élections au Congrès.

La procureure générale Margarita Cabello Blanco a indiqué que cette décision avait été prise sur la base de plaintes répétées exprimées par différents secteurs citoyens et politiques, et sur l'analyse des informations effectuée par le ministère public, qui correspondent aux multiples anomalies survenues dans au beau milieu des élections législatives.

« L'enquête vise à déterminer si le greffier pourrait commettre des infractions disciplinaires liées à des irrégularités présumées dans la sélection et le recrutement de l'État et à une éventuelle omission dans les fonctions de contrôle du vote et dans la formation des jurys », a expliqué le procureur par le biais d'une vidéo.

Il a également indiqué que le chien de garde avait ouvert une enquête préliminaire à certains fonctionnaires du Greffier sur les irrégularités qui s'étaient produites dans les processus d'enregistrement des bulletins de vote ou de transfert des bureaux de vote le jour du scrutin, dans lesquelles la nouvelle conformation du Congrès était définie comme controversée les candidats uniques des coalitions politiques qui participeront au premier tour présidentiel.

En revanche, il a assuré que l'équipe d'élite du ministère public, composée de quatre procureurs délégués, avait déjà pris les premières décisions concernant les 1 600 plaintes reçues et 400 plaintes, déterminant que 33 procédures disciplinaires étaient ouvertes pour d'éventuelles irrégularités commis par des jurys pour le vote, l'achat de votes, la contrainte imposée à l'électeur et les erreurs dans l'enregistrement des bulletins de vote.

L'enquête menée par le bureau du procureur général vise à déterminer si ses fonctions ont été dépassées en exigeant l'identification biométrique des électeurs, prétendument en ignorance des dispositions légales régissant la question, ainsi que des irrégularités dans la sélection et l'embauche de la société Indra Sistemas S.A., en raison de l'existence de situations qui compromettraient la transparence de la procédure de sélection et de passation de marché de cette société et en cas de conflit d'intérêts allégué ».

De même, le ministère public cherche à déterminer s'il y a eu « omission » dans ses fonctions en ce qui concerne la prise de décisions visant à éviter les irrégularités et à assurer la vigilance et le contrôle nécessaires dans le prédépouillement des voix, compte tenu de ses fonctions, ainsi que le manquement à ses fonctions en raison de carences, d'insuffisances ou d'omissions dans la formation des jurys électoraux.





CONTINUEZ À LIRE :