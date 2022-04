Grand-père de 80 ans assassiné pour l'avoir volé dans une ferme de la région de Catatumbo (Norte de Santander)

Un terrible acte de violence s'est produit dans la région de Catatumbo (Norte de Santander) où un grand-père de 80 ans a été tué par des coups de canne par des criminels qui ont ensuite cambriolé la ferme où se trouvait la personne âgée dans la zone rurale de la municipalité de Convención.

L'information a été publiée par le biais d'un reportage de la station de radio Blu, où ils ont indiqué que les meurtriers venaient du Venezuela et avaient battu la victime à une grave blessure à la tête qui avait entraîné sa mort.

La personne âgée était accompagnée d'un travailleur qui a réussi à fuir les lieux et à signaler ce qui s'est passé à la police. L'homme a également été blessé par des criminels et a été soigné dans un hôpital de la municipalité.

À partir de là, ils ont rapporté à la radio, le survivant a rapporté que les meurtriers recherchaient le produit produit par la vente de panela, une activité qu'ils exerçaient dans cette ferme.

Il convient de rappeler que la région de Catatumbo est l'une des plus conflictuelles de Colombie, où des groupes armés illégaux tels que l'Eln, les dissidents de la guérilla éteinte des FARC et le clan du Golfe y sont criminalisés.

Ce sont précisément ces groupes qui contestent les itinéraires du trafic de drogue à travers le Venezuela et en raison du peu d'opportunités dont dispose la population, ils ont trouvé des cultures illicites leur moyen de subsistance. Cependant, les autorités colombiennes ont poursuivi cette pratique, de sorte que les paysans ont manifesté en début de semaine.

L'Association paysanne de Catatumbo (Asuncat), qui a pris le porte-parole de la question, affirme que le gouvernement national ne s'est pas conformé à ce qui a été convenu dans l'accord de paix final.

« Nous connaissons les difficultés laissées par un blocus des routes, qui pourraient aggraver les perspectives économiques de la région, mais c'est la seule alternative à réaliser, compte tenu de l'abandon total de l'État », a déclaré Aleider Contrerar, dirigeant d'Asunciat, à RCN Mundo.

Le principal problème serait lié au remplacement des cultures illicites. Il souligne qu'ils n'ont pas obtenu de solutions de la part du gouvernement national, mais également des autorités locales.

À Asuncat, ils soulignent que les paysans sont les plus touchés, car on leur demande de détruire les cultures de coca, mais on ne leur a pas montré de solution équitable au problème de la drogue à Catatumbo à l'étranger. Ils disent que les communautés ne croient pas les annonces du gouvernement national, puisqu'on leur a demandé de remplacer les cultures illégales par la plantation de palmiers, de cacao et de renforcement du bétail, mais cela a stagné.

« La mise en œuvre du processus de paix a été très lente. Le gouverneur n'a pas obtempéré, il devrait réactiver la table de dialogue avec le président régional, alors qu'une grève est toujours en place, la responsabilité incombe au gouvernement national, qui n'a pas répondu aux besoins des communautés paysannes », a ratifié Contreras.

Ainsi, les membres d'Asuncat se réuniront dans le secteur de Campo Seis, dans la zone rurale de Tibú (Norte de Santander), pour élaborer un plan et définir comment ils mèneront leurs mobilisations respectives dans les différentes municipalités qui composent le Catatumbo.

Il convient de noter que l'année dernière, en réponse aux annonces du gouvernement national de réactiver l'éradication des cultures de coca dans plusieurs municipalités de la région de Catatumbo, les agriculteurs ont également organisé des manifestations.

Le gouvernement a pulvérisé du glyphosate sur les cultures illicites ou a fait usage de la force à la main, mais cela n'a pas été efficace. Avec l'utilisation de ce produit chimique, il convient de noter que cela n'est plus possible car la Cour constitutionnelle a abrogé la résolution qui approuve l'utilisation du glyphosate pour éradiquer les cultures illicites en Colombie. La Haute Cour a ordonné au gouvernement national de mener des consultations préalables avec les communautés touchées par l'herbicide.





