Gabriel Quadri s'est précipité contre Ebrard par Qatar Airways : « Une autre bévue de la chancellerie »

Après le chef du ministère des Affaires étrangères (SRE), Marcelo Ebrard s'est rendu dans les pays du Moyen-Orient à la recherche d'investissements et à son retour, il a assuré via ses réseaux sociaux que la compagnie aérienne qatarienne aurait des vols au départ de l'aéroport international controversé Felipe Angeles (AIFA).

Cependant, le titulaire a été démenti par la société qui a assuré à Reuters qu'il n'y avait aucun plan de la part de la société pour établir des vols au départ d'AIFA.

Cela a provoqué le mécontentement et la clarification du chancelier qui a assuré que les négociations avec la compagnie aérienne seraient bientôt officiellement établies.

C'est pourquoi le député controversé du Parti d'action nationale (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, qui a été l'un des détracteurs du gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pris position contre ce fait.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

Le député bleu et blanc, qui est resté actif via son compte Twitter, a commenté que la chancellerie n'était dédiée qu'à un voyage touristique au Moyen-Orient et que ce qu'ils avaient affirmé sur la compagnie aérienne n'était qu'une « bévue » de plus.

Ebrard s'est rendu en Inde, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis dans le but d'attirer des investissements au Mexique.

Mais au Qatar, ces négociations ont été menées pour établir une ligne d'assistance téléphonique pour la Coupe du monde qui se tiendra à la fin de l'année en raison de la forte demande de voyages qui aura lieu à ces dates.

Après plusieurs jours de silence complet, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle « n'avait pas l'intention de commencer à opérer à l'aéroport international Felipe Angeles de Mexico ».

Peu de temps après, ils ont publié une autre précision dans laquelle ils ont assuré qu'il y avait eu des « discussions informelles » sur les vols à destination de Mexico avec le gouvernement mexicain et que « les deux parties resteront en contact étroit sur la question ». Cependant, ils n'ont pas précisé quand ces discussions auraient lieu.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

L'AIFA a été critiquée parce qu'elle ne compte que six vols sur le territoire national et un vol international vers le Venezuela avec la ligne Aerobus. Bien qu'ils aient assuré qu'au cours du second semestre 2022, il y aurait des vols vers les États-Unis.

Ces déclarations, en plus des problèmes d'eau, des quelques pistes en service et de la conception de l'aéroport, ont été utilisées contre le projet et ont été utilisées par Quadri lui-même, qui a mentionné à plusieurs reprises qu'il a assuré que s'il devenait président, il fermerait le Santa Lucia aéroport.

Le député a également fait plusieurs commentaires contre l'AIFA, l'un des projets phares d'AMLO, et l'a qualifiée de centrale avionique. Il a également précisé qu'il reprendra la construction de l'aéroport international du Nouveau-Mexique (NAIM) sur le lac Texcoco.

À la suite de ces déclarations du député, on a parlé de ses « vrais » intérêts pour la réouverture du NAIM, car lorsque le projet était en cours de développement au cours des six dernières années, il avait contrats en matière de développement urbain.

Face à cette situation, Quadri a seulement mentionné qu'il avait déjà travaillé dans le secteur privé et a fait remarquer que López Obrador n'avait jamais travaillé.

